Mercato OM : le message fort de Bruno Genesio aux supporters !

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste marqué par plusieurs départs importants et aucune arrivée annoncée. Bruno Genesio comprend l’inquiétude des supporters et leur demande de patienter. Le nouvel entraîneur de l’OM assure toutefois que le club travaille pour construire une équipe compétitive.

Genesio comprend l’inquiétude des supporters

Le mercato de l’OM tarde à démarrer dans le sens des arrivées. Après les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traore, l’effectif marseillais reste encore incertain à l’approche de la reprise.

Interrogé lors du stage de préparation aux Pays-Bas, Bruno Genesio a reconnu comprendre les inquiétudes des supporters. « Je leur dis que je les comprends. Il faut qu’ils soient patients […] On a conscience que ce n’est pas l’idéal. »

L’entraîneur marseillais assume une situation compliquée, notamment pour préparer sereinement la saison.

« Ce n’est pas idéal » pour préparer la saison

Bruno Genesio regrette l’incertitude qui accompagne actuellement le mercato. « Ce n’est pas idéal de faire une préparation et d’entendre qu’un tel va partir, qu’un tel peut partir. Quasiment chaque jour, c’est un nom différent. »

Malgré cette situation, le technicien maintient les ambitions de l’Olympique de Marseille. Il veut construire une équipe capable de répondre aux attentes du club et de ses supporters. « Notre ambition, c’est d’avoir une équipe compétitive pour le championnat parce qu’on est à Marseille. Le club se doit d’être ambitieux. »

La contrainte économique de l’OM

Le club doit également composer avec les contraintes économiques imposées par la DNCG, qui encadre notamment sa masse salariale et ses indemnités de mutations.

Bruno Genesio reconnaît que cette réalité pèse sur le mercato, même si le club souhaite renforcer son effectif. « Nous aussi, on a envie de voir de nouveaux joueurs arriver. On a aussi envie de conserver certains joueurs. Après, il y a la réalité économique que tout le monde connaît et qu’on ne peut pas occulter. »

Pour l’entraîneur de l’OM, la priorité reste désormais de construire un groupe compétitif et doté de valeurs fortes. En attendant, il se dit satisfait de l’investissement des joueurs présents en préparation.

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