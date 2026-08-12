Mercato OM : le message fort de Facundo Medina !

Après une seule saison à l’OM, Facundo Medina quitte déjà Marseille pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Le défenseur argentin a été transféré pour 25 millions d’euros, mettant fin à une aventure olympienne plus courte que prévu. Avant son départ, il a adressé un message sincère aux supporters marseillais.

Medina : « J’aurais aimé que notre histoire s’écrive autrement »

Arrivé à l’OM en provenance du RC Lens, Facundo Medina n’aura finalement passé qu’une saison à Marseille. Après avoir été définitivement transféré au club olympien, le défenseur argentin a rapidement pris la direction du Bayer Leverkusen, où il va poursuivre sa carrière.

Le joueur de 27 ans n’a pas caché sa surprise face à ce départ précipité. « Il y a des départs qu’on n’imagine pas au moment où l’on arrive. Le mien en fait partie », a écrit Medina sur ses réseaux sociaux.

L’international argentin garde néanmoins une certaine frustration concernant son passage à Marseille. « Je suis arrivé à l’OM avec énormément d’ambition et l’envie de vivre quelque chose de grand avec ce club et ce peuple. Un an plus tard, l’aventure s’arrête déjà. J’aurais aimé que notre histoire s’écrive autrement », a-t-il expliqué.

Une saison difficile pour le défenseur

Le passage de Medina à l’OM aura notamment été marqué par les blessures. Le défenseur a également évoqué les résultats qui n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes. « Cette saison aura été faite de grands moments, mais aussi de déceptions : une blessure, une rechute, des résultats qui n’ont pas été ceux espérés… Le football nous rappelle parfois qu’on ne maîtrise pas tout », a-t-il confié.

Malgré ces difficultés, l’Argentin a tenu à remercier le club, ses coéquipiers, le staff et surtout les supporters de l’OM. « Porter ce maillot, fouler la pelouse du Vélodrome et entendre ce peuple chanter sont des souvenirs que je garderai gravés à jamais », a écrit Medina.

« J’ai toujours tout donné »

Le défenseur a également présenté ses excuses aux supporters marseillais, estimant ne pas avoir pu leur offrir tout ce qu’il espérait lors de son arrivée. « Je suis désolé de ne pas avoir pu vous offrir tout ce que j’avais imaginé en arrivant. Mais une chose est certaine : j’ai toujours tout donné », a-t-il assuré.

Désormais, Facundo Medina va ouvrir un nouveau chapitre avec le Bayer Leverkusen. De son côté, l’OM récupère une indemnité de transfert de 25 millions d’euros et poursuit la recomposition de son effectif. « Nos chemins prennent aujourd’hui des directions différentes, mais je suis sûr qu’ils se recroiseront un jour », a conclu l’Argentin, avant de quitter définitivement Marseille.