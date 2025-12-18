Mercato OM : Le message fort de Longoria concernant l’avenir de De Zerbi !

En conférence de presse ce jeudi au stade Vélodrome pour dresser le bilan de la mi-saison, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a longuement évoqué la situation de son entraîneur Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2027. Un discours clair, marqué par une forte marque de confiance, mais aussi par une volonté assumée de ne pas précipiter les discussions sur l’avenir.

Face aux médias, Pablo Longoria n’a laissé planer aucun doute sur la considération qu’il porte à Roberto De Zerbi. Arrivé sur le banc marseillais avec une forte attente sportive, le technicien italien bénéficie d’un soutien appuyé de sa direction. « L’avenir de De Zerbi ? La situation est très claire. On souhaite qu’il continue beaucoup d’années ici à l’OM », a déclaré le président olympien, avant d’aller encore plus loin : « J’espère qu’il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l’OM ».

🗣️ "J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM… Il faut aussi s'aligner avec l'ambition de #DeZerbi"



Un message fort, dans un contexte où la stabilité du banc reste un enjeu majeur pour l’OM ces dernières saisons. Longoria a insisté sur la relation humaine et professionnelle qu’il entretient avec son entraîneur, soulignant une satisfaction croissante au fil des mois : « Quand tu connais la personne, je suis chaque jour un peu plus content de travailler avec lui ».

Le président marseillais n’a pas hésité à situer Roberto De Zerbi parmi l’élite européenne. « Avec ce type de personnes d’un niveau extraordinaire – il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe », a-t-il affirmé, tout en expliquant pourquoi le club ne souhaite pas ouvrir de discussions formelles sur une prolongation ou un avenir à long terme à ce stade de la saison. « Je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l’avenir en plein cœur des compétitions », a-t-il précisé.

Pour Pablo Longoria, le timing est un élément clé. Les échanges devront se faire dans un cadre adapté : « Il faut avoir une discussion sincère dans les moments opportuns ». Une approche mesurée, qui vise à préserver la concentration du staff et de l’équipe sur les objectifs sportifs immédiats.

Alignement des ambitions et signaux positifs

Le dirigeant olympien a également évoqué la nécessité d’un alignement global entre toutes les parties. « Dans le monde professionnel, il faut voir si les attentes de tout le monde sont alignées », a-t-il expliqué, rappelant que l’avenir passera aussi par une convergence entre le projet du club et « l’ambition de De Zerbi ».

Enfin, Longoria a glissé un détail révélateur de l’intégration du technicien italien à Marseille : « Il commence à parler français, c’est un bon signal ». Un signe supplémentaire, selon le président, de l’implication de Roberto De Zerbi dans son projet marseillais, sans pour autant précipiter les échéances.