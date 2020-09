Mercato OM : Le nom de l’attaquant annoncé par Villas-Boas dévoilé ?

Dimanche après le match nul de l’OM 1-1 face au LOSC, André Villas-Boas a annoncé l’arrivée d’une pépite en attaque. Le joueur qui doit être officialisé ce mercredi serait un jeune attaquant brésilien…

En conférence de presse, André Villas-Boas a déclaré : « C’est un petit joueur de 18, 19 ans qui va arriver. Il peut jouer dans les trois positions en attaque. Ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite comme vous dites souvent. J’espère qu’il va arriver avec un bon état d’esprit et qu’il va nous aider cette saison. ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui… On attend les choses médicales pour confirmer le deal. Il prendra l’avion demain soir (lundi). Vous n’avez jamais sorti ce nom, ce n’est pas un portugais… »

Marcos Paulo, la prochaine recrue de l’OM ?

Selon plusieurs médias brésilien et Footmercato, l’attaquant annoncé par Villas-Boas serait Marcos Paulo (19 ans), sous contrat jusqu’en 2021 avec Fluminense. Ce jeune attaquant d’1m86 est international U19 portugais, même s’il est né au Brésil, Paulo a participé au Festival Espoirs de Toulon en 2019. Le joueur était dans le viseur de Lille et Lyon, il était annoncé en Liga et aurait finalement trouvé un accord avec l’OM. Le montant de l’opération serait supérieur à 10M€, Paulo a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 49 matches au Brésil. Son nom était déjà sorti et ce dernier dispose d’un passeport portugais, de quoi avoir un doute ?