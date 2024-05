Mercato OM : Le Parisien confirme pour Conceiçao !

L’Olympique de Marseille avait vraisemblablement fait de Sergio Conceiçao sa priorité au poste d’entraîneur. Un premier choix confirmée par le journal Le Parisien qui a contacté l’entourage du coach portugais…

En effet, selon les informations du journal le Parisien, « Sergio Conceiçao, 49 ans, en poste à Porto depuis 7 ans (un record) où son contrat s’achève au 30 juin, constituerait dorénavant le premier choix des dirigeants. Cette piste est, d’ailleurs, qualifiée de « complexe, mais très crédible » par l’entourage du technicien. (…) Une rencontre avec les responsables phocéens, en présence de Jorge Mendes l’agent du coach, a bien eu lieu à Porto autour du 14 mai. Pablo Longoria le président de l’OM tient Conceiçao en haute estime. Il apprécie ses qualités de meneur d’hommes, en dépit d’un caractère un peu éruptif. « Il s’agit d’une vraie possibilité », ajoute-t-on en interne au sein du club olympien. »

Contacté par le média, l’entourage de Conceiçao reste mitigé. « Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Après, son ambition avouée est de conquérir la Ligue des champions dans les années futures. »

Après le départ annoncé de Jean-Louis Gasset, l’OM doit absolument trouver un entraîneur pour la saison prochaine. Les Marseillais espèrent d’ailleurs le récupérer le plus tôt possible afin de travailler sur le mercato qui ouvrira ses portes en juillet prochain.

D’après les informations de Di Marzio, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur le coach Sergio Conceiçao. Le Portugais est toujours en poste au FC Porto mais devrait quitter le club bientôt. Pour le remplacer, Enzo Maresca aurait été ciblé par André Villas-Boas et son staff.

Seulement, d’après Fabrizio Romano, le coach italien a été approché par le FC Séville. L’entraîneur qui a permis à Leicester de remonter en Premier League ne veut pas entendre parler d’un départ hors de l’Angleterre… De quoi mettre du plomb dans l’aile de la piste menant à Conceiçao pour l’OM.

🔵🇮🇹 Enzo Maresca received approach by Sevilla in the recent weeks but he didn’t want to advance in talks.

Maresca wants to focus on the Premier League, he wants to work in PL football and stay in England.

His new release clause is £7/8m. pic.twitter.com/wy7dWGEfoD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024