Mercato OM : le partenariat fragilisé avec comme illustration le cas Abdallah…

Mis en place fin 2025 pour permettre à de jeunes Marseillais de gagner du temps de jeu à l’étranger, le partenariat entre l’Olympique de Marseille et le Nàstic de Tarragone traverse une période d’incertitude. La situation sportive et financière de l’OM, mais aussi le départ de Pablo Longoria, compliquent désormais cette collaboration. Le cas Keyliane Abdallah en est l’illustration parfaite.

Abdallah, symbole d’un partenariat qui avait fonctionné

Fin 2025, l’OM et le Nàstic de Tarragone avaient officialisé leur collaboration dans le cadre du réseau « Powered by Marseille ».

L’idée était claire : permettre à de jeunes joueurs olympiens de s’aguerrir en Espagne avant de revenir tenter leur chance à Marseille.

Keyliane Abdallah avait parfaitement incarné cette logique. Prêté au Nàstic, l’ailier de 20 ans avait inscrit 2 buts en 13 matches avant de revenir à l’OM.

Depuis, sa situation a changé. Abdallah a marqué contre Strasbourg lors de la victoire 4-0 en ouverture de la Ligue 1 et semble désormais avoir franchi un cap.

Le directeur sportif du Nàstic, Tomeu Nadal, a confirmé que le club espagnol avait tenté de le récupérer.

« Abdallah était un joueur que nous voulions, mais aujourd’hui, il n’évolue plus au niveau du Nàstic, mais en première division française, comme il l’a démontré. Cela met en valeur le temps qu’il a passé ici à Tarragone, qui l’a aidé à franchir une nouvelle étape. »

Une collaboration devenue incertaine

Mais le problème dépasse largement le seul cas Abdallah.

Toujours selon Tomeu Nadal, la situation actuelle de l’OM complique directement les possibilités de prêts vers Tarragone.

« L’OM se trouve dans une situation délicate. Le fait qu’ils ne se soient pas qualifiés pour la Ligue des Champions et la nouvelle réglementation sur les prêts compliquent les choses. Il sera très difficile de recruter quelqu’un. »

Marseille doit actuellement vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir recruter, ce qui réduit mécaniquement sa capacité à laisser partir de jeunes éléments.

Et l’avenir du partenariat lui-même semble désormais incertain. Selon Diari Més, le départ de Pablo Longoria, qui avait participé à la mise en place de cette collaboration, pourrait remettre en cause la suite du projet.

Le cas Abdallah montre pourtant que la formule pouvait fonctionner : un jeune joueur part, accumule du temps de jeu, revient plus mûr et se rapproche de l’équipe première.

Reste désormais à savoir si l’OM compte maintenir cette passerelle avec Tarragone ou si le partenariat « Powered by Marseille » restera une expérience sans véritable lendemain.