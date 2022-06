Mercato OM : Le point sur ces 4 joueurs du FC Barcelone

Lors du mercato estival 2021, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Cet été, déjà 4 noms de joueurs du Barça ont été évoqué à l’OM…

Pablo Longoria connait bien le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany, avec qui il avait collaboré à Valence. Pour autant, les dossiers Pjanic, Lenglet, Nico ou encore Braithwaite semblent avoir peu de chances de se concrétiser…

Miralem Pjanic, un prêt et un (trop) gros salaire

Miralem Pjanic / 32 ans / sous contrat jusqu’en 2024

Miralem Pjanic est-il une priorité maintenant que Witsel s’est rapproché de l’Atlético ? Le joueur plairait à l’OM mais aussi a beaucoup d’autres clubs. Mundo Deportivo précisait lundi que le salaire de l’ancien milieu de terrain lyonnais pose problème et que la direction du FC Barcelone ne compte pas en prendre en charge une partie…

Lenglet, lui aussi trop cher en salaire ?

Clément Lenglet / 27 ans / contrat jusqu’en 2026

Selon RMC, le salaire de Clément Lenglet pose aussi un vrai problème aux dirigeants de l’OM. VU que le FC Barcelone ne veut pas non plus en prendre une partie, cette piste ne serait pas avancée. Le défenseur international français est sur le départ, mais plus dans le cadre d’un transfert. Pablo Longoria aurait pu tenter sa chance dans le cadre d’un prêt…

Nico Gonzalez plutôt que Pjanic ?

Nico González / 20 ans / contrat jusqu’en 2024

Si le dossier Miralem Pjanic n’aboutit pas, Pablo Longoria aimerait s’offrir le jeune talent Nico González. Mundo Deportivo précisait ce lundi que pour le moment le joueur fera la présaison avec l’équipe première du Barça afin que le coach Xavi Hernandez décide s’il compte sur lui ou non.

Braithwaite si Bakambu s’en va ?

Martin Braithwaite / 31 ans / contrat jusqu’en 2024

Il y a 5 jours, Sport expliquait que le profil de Martin Braithwaite pourrait également plaire à la direction olympienne. Le salaire de l’attaquant de 31 ans est évalué à 4 M€ par an. Braithwaite connaît parfaitement la Ligue 1, il y a joué 150 matches pour 39 buts et 16 passes décisives avec Toulouse et Bordeaux. Nouvelle rumeur ou réélle piste, une chose est certaine ce n’est pas une priorité surtout tant que Milik, Dieng et surtout Bakambu est toujours à Marseille…

« Alors ce qui est intéressant avec Nico, c’est déjà son profil, il est assez différent de ce que l’on peut produire à la Masia. Surtout en terme de milieu de terrain, on a l’habitude plutôt d’avoir des numéro 8, qui sont créateurs, petits, très agiles, avec un centre de gravité très bas. Nico, lui, c’est un joueur qui a des capacités athlétiques et physiques qui sont vraiment impressionnantes. En fait c’était le remplaçant, en tout cas sous Ronald Koeman, de De Jong, plutôt que de Pedri. C’est un joueur qui vraiment athlétiquement est hyper impressionnant. Mais pour moi c’est plus un numéro 6 qu’un numéro 8. Même s’il a fait de sacrées performances en numéro 8 et personnellement le joueur me plaît énormément. J’adore les performances qu’il a pu faire avec le FC Barcelone, sous Ronald Koeman encore une fois, parce que Xavi à l’air de ne pas trop l’apprécier. C’est pour ça qu’il y a des rumeurs d’un départ et d’un départ à l’Olympique de Marseille. Mais pour moi, c’est beaucoup plus un numéro 6, il a vraiment des réflexes de numéro 6. Dans le sens où il a une capacité à sécuriser et à garder le ballon. C’est pas qu’il ne prend pas de risques, c’est qu’il en prend déjà moins qu’un numéro 8, il va beaucoup plus essayer de garder le contrôle du ballon, le contrôle du milieu de terrain. Notamment dans sa capacité à se retourner et dans sa capacité à défendre aussi, c’est un joueur qui défend bien, c’est un joueur assez complet en fait. Même techniquement il est vraiment très fort, surtout dans son premier contrôle qui fait souvent la différence. Sa première touche de balle est souvent très bien réalisée et souvent faite pour éloigner le plus possible l’adversaire. Donc si je devais résumer, c’est un joueur qui athlétiquement surtout est hyper impressionnant, qui est capable quand même de faire des bonnes percées quand il le veut, techniquement il est bon aussi. Même si ce sont des qualités techniques différentes que ce que l’on peut voir à la Masia au milieu de terrain. Mais c’est un profil qui est très intéressant. Attention tout de même à ne pas trop le prendre pour un 8 parce que vu qu’il est athlétique et qu’il est capable de faire des percées avec le ballon on a tendance à le prendre pour un 8 alors que pour moi c’est plutôt un 6 et d’ailleurs il a souvent exercé à ce poste là à la Masia. » Franek – Source : Football Club de Marseille (16/06/2022)