Mercato OM : Le président marseillais Stéphane Richard a échangé avec ce coach français !

L’avenir de Bruno Genesio n’est toujours pas tranché au LOSC. En fin de contrat le 30 juin, l’entraîneur nordiste n’a pas officialisé son départ après sa réunion avec Olivier Létang lundi. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille suit de près l’évolution du dossier.

Malgré une forte tendance à un départ, le feuilleton autour de Bruno Genesio reste ouvert. Selon les informations de L’Équipe, le technicien de 59 ans s’est entretenu lundi matin avec le président lillois Olivier Létang au Domaine de Luchin. Aucune décision définitive n’a toutefois été annoncée à l’issue de cette réunion, alors que le silence de la direction nordiste entretient encore l’incertitude autour de l’avenir de l’ancien coach de l’OL et du Stade Rennais.

Dimanche soir, après la qualification du LOSC pour la prochaine Ligue des champions, Bruno Genesio avait déjà évité de clarifier sa situation. Pourtant, plusieurs indices semblaient annoncer une séparation : tour d’honneur à Pierre-Mauroy avec son staff, passage devant les ultras et émotion visible face à une banderole de remerciement des supporters lillois.

Marseille surveille attentivement l’évolution du dossier

Dans ce contexte, l’OM reste à l’affût. Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio a récemment échangé avec le nouveau président marseillais Stéphane Richard. L’intérêt du club phocéen ne laisserait pas l’entraîneur insensible, même si les moyens financiers envisagés pour la saison prochaine pourraient refroidir certaines ambitions.

À Marseille, la question du futur entraîneur demeure centrale dans la préparation de l’exercice 2026-2027. Le profil expérimenté de Bruno Genesio, capable de qualifier régulièrement ses équipes pour les compétitions européennes, correspond à plusieurs critères recherchés par la direction olympienne.

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Un bilan solide avec Lille

Sportivement, le passage de Bruno Genesio dans le Nord reste une réussite. Arrivé après les belles saisons de Paulo Fonseca, il a replacé le LOSC sur le podium de Ligue 1 après une remontée spectaculaire au classement.

« Ce qui était important pour mon staff et moi, c’était de bien figurer, on passait derrière deux belles saisons de Paulo. On a réussi à emmener l’équipe en Ligue des champions par les play-offs (en 2024-2025), ce qui n’était pas facile lorsqu’on est arrivés. L’année dernière, on a échoué à un point de la Ligue des champions (5e place) mais en faisant une épopée européenne qui était fantastique (huitièmes de finale de C1), et cette année on fait encore mieux en se qualifiant directement. Je pense qu’on a rempli, voire plus que rempli, les objectifs qui nous avaient été fixés. »

En interne, plusieurs joueurs lillois, dont le capitaine Benjamin André, souhaiteraient voir leur entraîneur prolonger l’aventure. Mais l’absence de communication officielle après la réunion de lundi renforce davantage l’hypothèse d’une séparation progressive entre Bruno Genesio et le LOSC, tandis que l’OM continue de surveiller la situation avec attention.