Mercato OM : le prêt d’Ethan Nwaneri fait débat en Angleterre !

Prêté à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2026, le jeune talent d’Arsenal Ethan Nwaneri se retrouve au cœur d’un débat en Angleterre. Dans l’émission Inside Gooners, l’ancien international anglais Perry Groves a vivement critiqué le choix des Gunners de laisser partir le joueur de 18 ans. L’ex-ailier estime que le club londonien aurait dû conserver le milieu offensif malgré son envie de temps de jeu.

Perry Groves regrette le départ d’Ethan Nwaneri

Le prêt d’Ethan Nwaneri à l’OM jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 avait pour objectif de lui offrir davantage de minutes en compétition. Le joueur anglais, formé à Arsenal, a rejoint le club marseillais en janvier sans option d’achat.

Mais cette décision continue de susciter des réactions outre-Manche. Dans le podcast Inside Gooners, Perry Groves s’est montré très critique envers la gestion du dossier par Mikel Arteta et la direction d’Arsenal. « La seule chose que j’ai toujours dite, c’est que je ne peux pas croire qu’ils aient laissé partir Nwaneri. Je m’en fiche, on ne peut pas avoir trop de joueurs, même si on ne leur donne pas de temps de jeu et que ces joueurs n’entrent pas dans un groupe de 20, qui s’en soucie ? », a déclaré l’ancien joueur des Gunners.

Groves estime que la profondeur d’effectif reste essentielle pour un club engagé sur plusieurs tableaux et considère que le jeune Anglais aurait pu rendre service à son club formateur.

Peu de temps de jeu à l’OM

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri n’a pas encore bénéficié du temps de jeu espéré. Le milieu offensif totalise 306 minutes toutes compétitions confondues avec le club phocéen.

La situation sportive marseillaise a également évolué ces dernières semaines. L’entraîneur Roberto De Zerbi, dont la présence avait notamment pesé dans la décision du prêt, a quitté le club en cours de saison, remplacé par Habib Beye.

Pour Perry Groves, Mikel Arteta aurait donc dû imposer le maintien du joueur à Londres, même au prix d’une frustration personnelle du jeune international anglais : « Il peut être mécontent à la fin de la saison, vous voyez ce que je veux dire ? Je m’en fiche qu’il soit heureux ou malheureux. Ils auraient dû lui dire : “Je m’en fiche, tu restes ici.” »