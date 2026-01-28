Mercato OM : le prix flambe pour ce défenseur central !

L’ Olympique de Marseille voit une piste défensive se refermer en ce mercato hivernal. Ciblé par l’OM comme par Rennes, le défenseur du Toulouse FC, Charlie Cresswell, ne quittera pas la Ligue 1 cet hiver. Toulouse a repoussé plusieurs offres conséquentes et ferme la porte à tout départ immédiat.

Toulouse inflexible sur le dossier Charlie Cresswell

L’information est venue d’une source unanimement reconnue sur le marché des transferts. Fabrizio Romano a fait un point précis sur la situation du défenseur anglais de 23 ans, actuellement sous contrat avec le Toulouse FC. Le spécialiste a expliqué sur ses canaux habituels : « Toulouse a rejeté deux offres pour Charlie Cresswell. Proposition de 24 millions d’euros de Brighton, modifiée. Forfait de 25 millions de Wolfsburg, raté. Crystal Palace a demandé tous les détails de l’accord, mais Toulouse souhaite conserver le joueur jusqu’à l’été. »

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Toulouse have rejected two bids for Charlie Cresswell. €24m proposal from Brighton, turned down. €25m package from Wolfsburg, turned down. Crystal Palace have requested full details on the deal — but Toulouse want to keep the player until summer. pic.twitter.com/AC4mF0iEwb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026

Un message limpide qui confirme la position du club haut-garonnais. Malgré l’intérêt marqué de clubs de Premier League et de Bundesliga, Toulouse ne souhaite pas fragiliser son secteur défensif en pleine saison. Le TFC considère Charlie Cresswell comme un élément central de son projet sportif actuel, tant pour ses performances que pour sa marge de progression.

Un dossier repoussé pour l’Olympique de Marseille

Pour l’OM, cette décision met un terme clair à toute tentative hivernale. Le club marseillais, attentif au marché des défenseurs centraux, avait identifié Charlie Cresswell comme un profil compatible avec les exigences de la Ligue 1 et le projet de Roberto De Zerbi. Sans être entré dans une phase d’offensive concrète, Marseille suivait de près l’évolution du dossier.

Le verrou posé par Toulouse change toutefois la donne. Le montant évoqué des offres étrangères — entre 24 et 25 millions d’euros — place désormais le joueur dans une fourchette financière très élevée pour un transfert en janvier. Dans ce contexte, toute approche de l’Olympique de Marseille devient irréaliste à court terme.



Même constat du côté du Stade Rennais, également cité parmi les clubs français attentifs au défenseur. Les deux formations devront patienter et ajuster leur stratégie pour ce mercato hivernal, désormais recentrée sur d’autres profils.

Toulouse, de son côté, sécurise son axe défensif jusqu’à la fin de la saison et conserve un joueur de 23 ans dont la valeur ne cesse de grimper. Le feuilleton Charlie Cresswell est donc mis en pause, avec un avenir renvoyé à l’été prochain, dans un contexte qui s’annonce déjà très concurrentiel.