Mercato OM : Le regret de De Bono dans le dossier Paul Pogba !

Jean-Charles De Bono, consultant et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé ce mardi 17 Juin 2025 sur une opportunité manquée par le club phocéen : le recrutement de Paul Pogba. Invité dans l’émission FCM Apéro Mercato, l’ancien milieu de terrain a déploré le fait que l’OM n’ait pas sauté sur l’occasion de s’offrir le milieu de terrain français lorsqu’il était libre, estimant que le timing actuel rend cette piste désormais caduque.

Une fenêtre parfaite en mars ou avril

De Bono est revenu sur la période où Paul Pogba, libéré de son contrat avec la Juventus en mars ou avril 2025, après une résiliation liée à ses problèmes suspension, aurait été une excellente opération. « On est d’accord, Pogba était libre en mars ou avril. janvier était le moment idéal pour le signer », souligne-t-il avec conviction.

D’après lui, un club comme l’OM aurait pu profiter de cette situation afin d’attirer le champion du monde 2018 avec un contrat à salaire réduit, incluant des clauses pouvant conduire à une revalorisation. « Un club comme l’OM aurait pu le recruter rapidement avec un contrat plus bas, incluant des clauses pour la saison suivante », explique-t-il, insistant sur le pragmatisme d’une telle opération.

Une intégration progressive aurait été possible

L’ancien Olympien imagine même le scenario parfait dans lequel Pogba aurait eu le temps de s’adapter et de démontrer ses qualités. « Cela lui aurait permis de s’intégrer progressivement : découvrir le club, son fonctionnement, ses coéquipiers, l’ambiance du stade, et évaluer son niveau sur quatre mois », détaille-t-il. Cette période d’adaptation aurait offert à l’OM l’opportunité d’évaluer la condition physique et l’état d’esprit de Pogba.

Un timing raté avec des conséquences regrettables

De Bono est formel : « Aujourd’hui, c’est trop tard. Signer Pogba maintenant, c’est perdre du temps pour le remettre en condition physique et compétitive », regrette-t-il. À 32 ans, le joueur, sujet à des blessures récurrentes, nécessiterait un travail important afin de retrouver son meilleur niveau, un luxe que l’OM ne peut se permettre à l’approche de la saison 2025-26 et de son retour en Ligue des champions.



L’ancien joueur propose donc une approche plus réfléchie, qu’il juge parfaite : « En le recrutant plus tôt, avec un salaire modeste, l’OM aurait eu jusqu’en Juin pour voir s’il est en forme, sans blessure, avec un bon comportement et une intégration rapide. Si tout se passait bien, un contrat plus avantageux aurait été envisagé », précise-t-il. Cette stratégie aurait permis d’évaluer le potentiel de Pogba tout en minimisant le risques financiers — un pari que l’OM aurait pourtant eu toutes les cartes en main pour remporter.