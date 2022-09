Mercato OM : Le retour de Saliba, Longoria a tout tenté mais…

Après une saison passé sous les couleurs de l’OM, William Saliba est retourné à Arsenal. Pablo Longoria a fait le maximum pour faire revenir le défenseur Français et aurait même tenté une ultime approche en fin de mercato, en vain.

Prêté la saison dernière à l’OM, William Saliba est retourné à Londres cet été. Le défenseur Français a laissé un magnifique souvenir aux supporters marseillais avec une qualification pour la Ligue des Champions acquise lors de la dernière journée de championnat. Malgré sa nouvelle côte très élevée sur le marché des transferts, Pablo Longoria a tout tenté pour faire revenir Saliba à Marseille une saison supplémentaire. Selon les informations du journaliste Italien Luca Bendoni, un proche collaborateur de Gianluca Di Marzio, le président marseillais aurait multiplié les échanges avec l’agent du défenseur de 21 ans dans l’espoir de le faire à l’OM, en vain …

“I’m at home here. I like London, I like the Club », tells Arsenal centre-back, William Saliba over the possibility of a new contract. ⚪️🔴 #AFC

This summer Olympique de Marseille president, Longoria held talks with agent trying to bring him back to OM. No chanches. 🇫🇷 #TeamOM pic.twitter.com/pArwgwWq2K

