Mercato OM : Le rôle important de Longoria et Villas-Boas dans le dossier Milik !

L’Olympique de Marseille a enregistré sa seconde recrue : Arek Milik en provenance du Napoli ! Un contrat de 4 ans attend le Polonais après un prêt d’1 an et demi. Interrogé par le club juste après sa signature, il a évoqué le rôle important de Pablo Longoria dans sa signature.

LE COACH ET PABLO LONGORIA ont poussé pour le transfert — MILIK

« Oui j’ai parlé avec le coach Villas-Boas mais aussi avec le directeur sportif et le président du club. On a eu des bonnes conversations. Je suis vraiment content d’être ici, c’est une nouvelle expérience. On me voulait vraiment. Le coach, le directeur sportif, j’ai vraiment senti qu’ils me voulaient. Ils ont poussé pour le transfert. Je me sens déjà bien ici et j’ai hâte de voir mes coéquipiers » Arek Milik – Source : OM