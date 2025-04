Mercato OM : Le terrible constat sur l’avenir de De Zerbi…

La pression s’intensifie sur Roberto De Zerbi. Après une série de résultats décevants, avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs, l’entraîneur de l’OM pourrait voir son avenir s’assombrir en cas de non-qualification directe pour la Ligue des Champions.

Selon les informations de La Provence, un départ du technicien italien en fin de saison n’est plus à exclure si l’objectif du podium n’est pas atteint. En interne, l’engagement de De Zerbi reste toutefois affirmé. « On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir mais aujourd’hui, en tout cas, Roberto est totalement connecté au projet de l’OM », confie une source proche du club.

De Zerbi prêt à partir s’il n’atteint pas l’objectif Ligue des Champions ?

Parallèlement, des rumeurs circulent sur une possible rencontre entre l’agent de De Zerbi et Fabio Paratici, ancien dirigeant de la Juventus et proche de Pablo Longoria, en vue d’un potentiel départ vers l’AC Milan. Cette hypothèse reste encore floue, mais la situation du coach marseillais dépendra fortement des prochaines rencontres.

L’OM, qui occupe actuellement une position délicate au classement, devra impérativement réagir. La réception de Toulouse ce dimanche et le déplacement à Monaco la semaine suivante s’annoncent décisifs pour l’avenir de Roberto De Zerbi sur la Canebière. Une absence de victoire dans ces matchs cruciaux pourrait précipiter des décisions radicales en fin de saison.