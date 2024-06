Mercato OM : Le tweet rassurant de Fabrizio Romano sur De Zerbi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’attente est insoutenable pour l’officialisation de Roberto De Zerbi si bien que des comptes Twitter suiveurs de l’OM s’impatientent. Fabrizio Romano se veut rassurant !

L’impatience commence à se faire sentir chez les supporters de l’Olympique de Marseille pour l’arrivée d’un nouvel entraîneur ! En effet, sur les réseaux sociaux, les suiveurs du club sont de plus en plus nombreux à se manifester afin d’avoir des nouvelles sur l’officialisation de Roberto De Zerbi avec qui tout semble bouclé d’après les dernières informations.

Sur Twitter, le compte Massilia Zone a réagi à un post de Fabrizio Romano sur la signature d’un gardien en Arabie Saoudite en demandant plutôt des news sur le coach italien… Le journaliste a répondu avec humour « Calmez-vous, tout va bien » avec un emoji montrant une personne en méditation, des étoiles ainsi qu’un drapeau italien. De quoi rassurer les impatients? Pas certains… Il faudra encore attendre quelques heures ou jours avant l’arrivée de l’officialisation !

calma all going well🧘🏼‍♂️✨🇮🇹 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024

Je trouve ça énorme (Di Meco)

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi. Lassés d’attendre la décision de Conceiçao, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le coach italien. Dans l’émission le Moscato Show l’ex défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’arrivée de l’ancien technicien de Brighton :

« Je suis étonné pour Conceiçao. Je pense qu’il jouait la montre car il voulait aller ailleurs qu’à l’OM, car ce n’est pas si compliqué de venir dans un club, ça ne dure pas aussi longtemps. Et que De Zerbi soit possible à faire, je trouve ça fascinant , si l’OM arrive à le faire, bravo car c’est un entraîneur côté que je ne pensais pas être pour l’OM en ce moment. (…) C’est un entraîneur qui a marqué les esprits et faire en sorte de le faire venir je trouve ça énorme » a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.