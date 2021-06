Mercato OM : Leao, quel niveau, quel poste ? L’avis de deux spécialises !

Après l’officialisation de Gerson, Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur Rafael Leao et compte le récupérer en prêt avec OA de 33M€.

En effet, selon les informations du journaliste Pedro Almeida, une réunion est prévue entre Longoria et les dirigeants de l’AC Milan. Des discussions autour d’un prêt avec option d’achat auraient déjà débuté. L’OA serait obligatoire et pourrait se situer autour de 33M€. Une somme qui parait bien supérieure aux moyens financiers de l’Olympique de Marseille. Consultant pour RMC, Johann Crochet et la page spécialisée sur le football portugais @Trivela_FR, nous ont donnés leurs avis sur Rafael Leao.

Leao est technique, rapide, et puissant… ce qui lui manque, c’est l’implication dans le jeu et la concentration

« C’est un garçon qui a les qualités pour s’imposer au Milan. Il est technique, rapide, et puissant. Mais il est trop souvent déconnecté du jeu, soit il est trop mobile ou soit il se cache volontairement. Tu sens qu’il n’est pas trop intéressé par ce qu’il se passe quand il n’a pas le ballon. C’est un défaut de jeunesse qui se corrige, mais c’est typiquement le joueur qui a besoin de la pleine confiance de son coach pour performer. Mais aujourd’hui, je ne suis pas certains qu’il est la confiance de Pioli. L’entraineur du Milan n’a pas forcément envie de prendre le temps pour effacer ses défauts, le polir tactiquement. Il a beaucoup joué avec un très bon début de saison où il était décisif en marquant des buts. Mais à partir de janvier, c’est seulement deux buts et une passe décisive. Ce qui lui manque, c’est l’implication dans le jeu et la concentration. » @JohannCrochet Source: Football Club de Marseille

Pas forcément un vrai neuf dans un grand club…

« On a du mal à être ferme sur son poste, à Lille il a plutôt brillé en étant neuf. A Milan, à partir du moment où Zlatan est en forme, ce qui a été le cas seulement 50% de la saison, s’il joue c’est en tant que ailier gauche. Quand Zlatan a été blessé, il a joué 9, et je suis pas sur qu’il peur être l’attaquant tueur qu’à besoin une grande équipe. C’est pour ça que Pioli l’a fait jouer sur le côté, où ses qualités de puissance et de vitesse apportaient du dynamisme. Mais ce n’est pas un ailier moderne hyper technique, c’est plus un attaquant de côté. Je connais bien le responsable du recrutement du Milan, il m’avait dit qu’il observait Leao chez les jeunes au Sporting où il évoluait au poste de numéro 10. Pur numéro 9 en Ligue 1 pourquoi pas, mais niveau Ligue des Champions je ne pense pas, il n’est pas assez concentré. »@JohannCrochet Source: Football Club de Marseille

Milan pas forcément ouvert à un départ ?

« En Italie, on le voit pas forcément partir sachant qu’ils vont devoir recruter offensivement. Si on juge sa valeur, ça sera plus 30 que 25 millions d’euros, surtout que 25 c’est le prix qu’a déboursé le Milan pour s’attacher ses services hors bonus. »@JohannCrochet Source: Football Club de Marseille

Leao stagne…

« Leao c’est un joueur particulier, qui sait jouer à tous les postes sur le front de l’attaque. Avec son grand gabarit, il est capable de jouer dans l’axe, et sur le côté il arrive à faire des courses et rentrer dans l’axe. Ce n’est pas un ailier qui va forcément centrer, même s’il n’est pas mauvais dans l’exercice. Leao, il est vu comme l’un des joueurs les plus talentueux du Portugal, mais on a l’impression qu’il court tout droit vers le mec qui va passer à côté d’une carrière extraordinaire. Il a cette attitude, où on le voit trottiner, et faire preuve de nonchalance. C’est un mec qui a été très fort très jeune, mais on ne sent pas de progression linéaire. Avec le Portugal, il continue a être sélectionné avec les U21, pas les A. Pour un mec qui joue dans un club comme le Milan avec des espoirs, il aurait du être le cadre de cette équipe U21, mais finalement il n’a pas été titulaire à chaque fois. Lors de son départ à Lille, on pense que ça va être lui le futur 9 de la sélection, mais finalement il n’a pas fait grand chose pour l’être. Il a encore 22 ans, il peut prendre de la maturité. Mais pour l’instant il stagne, alors qu’il a des qualités techniques et physiques phénoménales, pour devenir un top player. » @Trivela— Source: Football Club de Marseille