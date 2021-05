Retrouvez notre émission Débat Foot Marseille avec Ronald Zubar ancien défenseur de l’OM, Jean Charles de Bono et Benjamin Courmes. Au programme le mercato et le gros chantier de la défense pour Jorge Sampaoli, le cas Thauvin et focus sur les deux derniers matchs de la saison.

