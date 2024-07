Mercato OM : L’Equipe confirme pour Alexis Sanchez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La rumeur d’un retour d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille a été lancé par le journaliste Nicolo Schira. L’Equipe confirme les discussions entre l’attaquant libre et la direction olympienne !

Alexis Sanchez va-t-il ,revenir à l’OM cet été ? Auteur d’une belle saison sous les ordres de Tudor en 2022/2023, ce dernier était reparti à l’Inter la saison dernière alors que PE Aubameyang débarquait à Marseille. L’attaquant gabonais semble proche d’un départ en Arabie Saoudite Sanchez pourrait lui revenir. Selon l’Equipe, « les dirigeants ont débattu en interne d’un éventuel retour du joueur de 35 ans au Vélodrome. L’idée a même fait son chemin au fil des échanges avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, et le contact a été rétabli récemment avec l’international chilien et son entourage, plutôt intéressés par cette possibilité. » Le joueur est en vacances aux USA suite à l’élimination rapide du Chili en Copa America (la finale opposera l’Argentine à la Colombie). vacances après avoir disputé la Copa America avec sa sélection (éliminée dès la phase de groupes). Le média sportif précise que ce dernier « veut se donner le temps de la réflexion » mais « il voit l’OM comme un club capable de lui offrir l’opportunité de retrouver la Coupe d’Europe, à court terme. »

Sanchez, contact établi !

Reste à connaitre les exigences salariales de Sanchez, et surtout la décision d’Aubameyang qui est directement liée à ce dossier ce qui n’est pas le cas de Mason Greenwood…

L’OM a rétabli le contact avec Alexis Sanchez Un an après le départ de l’international chilien, l’OM a renoué le lien avec l’attaquant, en fin de contrat à l’Inter Milan. Il reste beaucoup d’obstacles à franchir mais l’idée semble séduire les deux parties https://t.co/H6VzcfkjcY pic.twitter.com/4aTFOfWp37 — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 10, 2024



Par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave !

Jean-Michel Larqué était sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC ce mardi, à quelques heures du début de match entre la France et le Chili au Vélodrome. Le stade de Marseille a été le théâtre du retour d’Alexis Sanchez à Marseille depuis son départ de l’OM. Pour Jean-Michel Larqué, le traitement ultra positif que peut avoir l’attaquant n’est pas mérité, surtout en comparaison aux grands buteurs qu’a connu l’OM dans son histoire.

« Je leur reproche de ne pas connaître l’histoire de l’Olympique de Marseille, accuse Larqué en parlant des supporters qui adulent Sanchez. Je ne vais pas dire ici que Sanchez est une légende de l’OM, je ne vais pas dire non plus que c’était un joueur moyen. C’est un bon joueur, qui a passé un an et qui a tourné le dos à l’OM. Il a préféré le banc de touche de l’Inter Milan. D’ailleurs, il en sortait, il est arrivé à Marseille, il a eu la chance de jouer et de préférer à nouveau le banc de l’Inter à un poste d’avant-centre à l’OM… Ne serait-ce que pour ça, déjà, pour cette attitude… je trouve que le mot légende est très discutable. »

🗣️ Captain Larqué : « Ceux qui fantasment sur Alexis Sánchez, ils oublient que l’OM a eu d’autres avant-centres. Comparé à Josip Skoblar, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba ou Mamadou Niang, il est au rez-de-chaussée » pic.twitter.com/txoyECQFNZ — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2024

« Je ne fantasmerai pas sur quelqu’un qui m’a tourné le dos alors qu’on lui proposait un contrat somme toute convenable, c’est le moins que l’on puisse dire. Tout est histoire de comparaison dans le football… Si je fantasme ou qu’il y en a qui fantasment sur Alexis Sanchez, ils oublient quand même que l’OM a eu d’autres avant-centre qu’Alexis Sanchez… Et quels autres avant-centres. Alors oui, il est meilleur que Mitroglou ou Valère Germain ou que Vitinha mais par rapport à Skoblar, à Papin, un Drogba, un Niang… Il est où? Il est au rez-de-chaussée ! Non, il est même à la cave ! Je veux bien qu’il ait rendu des services. Aubameyang au bout de 2 mois et demi où il avait les pieds à l’envers, il est en train de faire oublier Sanchez… Je ne pense pas qu’on puisse fantasmer sur les performances d’Alexis Sanchez. La manière dont il a tourné le dos au club, juste ça, ça ne mérite pas d’en faire une légende. »