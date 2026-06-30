Mercato OM : l’Equipe confirme pour Bruno Genesio !

L’Olympique de Marseille a levé les derniers obstacles qui retardaient l’arrivée de Bruno Genesio. Selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux saisons, tandis que la résiliation du contrat de Habib Beye est désormais en cours.

Un accord trouvé entre l’OM et Bruno Genesio

L’incertitude qui entourait le futur banc de l’Olympique de Marseille semble toucher à sa fin. D’après les informations publiées par L’Équipe, Bruno Genesio est désormais d’accord pour s’engager avec l’OM pour une durée de deux ans. Une avancée majeure après plusieurs semaines de discussions et de négociations.

Le dossier avait pourtant connu plusieurs ralentissements. Début juin, les échanges entre les dirigeants marseillais et l’ancien entraîneur du LOSC étaient déjà très avancés, mais plusieurs éléments restaient à régler avant une officialisation. Parmi eux figurait notamment la situation du club devant l’UEFA.

Le 17 juin, l’instance européenne a finalement confirmé que l’OM ne serait pas exclu de la Ligue Europa. Le club a écopé d’une amende de 10 millions d’euros ainsi que d’une obligation de présenter une balance positive sur son mercato, une décision qui a permis de lever une partie des incertitudes entourant l’arrivée de Bruno Genesio.

Habib Beye vers un départ, reprise prévue le 6 juillet

Une fois ce contexte clarifié, il restait un dernier point contractuel à finaliser entre Bruno Genesio et les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, un accord définitif a été trouvé il y a quelques jours sur un contrat de deux saisons.

Le technicien devrait être accompagné de plusieurs membres de son staff habituel. Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos sont attendus comme adjoints, tandis que Nicolas Dehon occuperait le poste d’entraîneur des gardiens. Thomas Choinard, responsable de la performance qu’il avait déjà côtoyé au Stade Rennais, devrait également intégrer le nouvel encadrement marseillais.

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En parallèle, l’OM a lancé la procédure de résiliation du contrat de Habib Beye, nommé en février dernier et initialement lié au club jusqu’en juin 2027. Selon L’Équipe, cette résiliation n’est pas encore totalement finalisée, mais les dirigeants marseillais n’affichent pas d’inquiétude sur son aboutissement.

Sauf retournement de situation, Bruno Genesio est attendu à Marseille pour la reprise de l’entraînement fixée au 6 juillet. Son arrivée doit permettre à l’Olympique de Marseille de lancer officiellement un nouveau cycle sportif, alors que le club prépare sa prochaine campagne en Ligue 1 et en Ligue Europa, dans un contexte marqué par les contraintes imposées par l’UEFA.