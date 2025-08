Zhegrova, Ordoñez,Julio… Les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manque ce mardi 5 aout dans l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille intensifie ses manœuvres pour recruter Edon Zhegrova, l’ailier du LOSC, plus que jamais sur le départ. Les discussions sont en cours, et le joueur semble prêt à faire ses valises.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2026, Edon Zhegrova vit ses dernières semaines dans le Nord. L’ailier kosovar de 25 ans, auteur de 26 buts et 18 passes décisives depuis son arrivée en 2022, a clairement fait part de ses envies d’ailleurs. Une volonté confirmée par le président du LOSC, Olivier Létang, qui ne compte pas le retenir :

« Edon a exprimé son souhait de partir. Il ne me paraît pas opportun de le garder à un an de la fin de son contrat dans le cadre économique actuel. »

A lire aussi : Mercato OM : L’OM inflexible pour Greenwood malgré une grosse offre d’Al-Nassr

D’après Fabrizio Romano, l’OM est en discussions concrètes avec le LOSC pour faire venir le joueur. Rien n’est encore finalisé, mais les négociations avancent autour des conditions d’un transfert, alors que le club phocéen continue de bâtir un effectif taillé pour la Ligue des champions. L’intérêt est sérieux, et Edon Zhegrova figure désormais parmi les priorités offensives de Roberto De Zerbi.

Le Kosovar apporterait une concurrence directe sur le flanc droit, où Mason Greenwood évolue actuellement. Sa polyvalence et sa capacité à éliminer dans les petits espaces correspondent parfaitement au style offensif prôné par le technicien italien.

Alors que Lille s’active déjà pour lui trouver un remplaçant, Zhegrova se rapproche chaque jour un peu plus de la Canebière. L’Olympique de Marseille veut boucler ce renfort rapidement. Affaire à suivre dans les prochains jours.

🚨⚪️🔵 EXCL: Olympique Marseille open talks to sign Edon Zhegrova from Lille as new winger.

Discussions ongoing on deal conditions, nothing done yet but concrete talks take place with OM. pic.twitter.com/WXaavYBFwL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025