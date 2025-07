Mercato OM : Les 3 infos du jour qu’il ne fallait pas rater ce mercredi 2 juillet 2025

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer sur la planète OM ce mercredi 2 juillet 2025.

Alors que l’arrivée de Facundo Medina doit être finalisée ce mercredi, l’OM poursuit un mercato ambitieux. Quatre recrues supplémentaires sont espérées, tandis que plusieurs départs restent possibles. Le mercato s’annonce encore très agité sur la Canebière.

Alors que l’arrivée de Facundo Medina en provenance de Lens doit être finalisée ce mercredi, l’Olympique de Marseille poursuit un mercato ambitieux. Trois recrues ont déjà signé (Egan-Riley, Gomes, Medina), mais le club vise encore quatre arrivées : un défenseur central, un latéral droit, un ailier gauche et un avant-centre (Matthis Abline reste une cible prioritaire).

Dans le même temps, plusieurs départs sont envisagés. Lirola, Cornelius, Harit et Maupay pourraient être poussés vers la sortie en cas de bonne offre. Ounahi et Koné, prêtés la saison passée, ne devraient pas être conservés.

L’OM s’active donc pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif remodelé, équilibré et compétitif, alors que la préparation de la saison 2025/2026 est déjà en marche.

🔵⚪️ On en sait plus sur le futur poste et rôle de MEDINA avec De Zerbi ! – #OM #TeamOM #MercatOM

