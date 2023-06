Mercato OM : Les 4 premiers profils à recruter sont identifiés !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Alors que Pablo Longoria a annoncé un mercato assez important cet été, tout est en attente. En effet, le président veut d’abord recruter le successeur d’Igor Tudor avant de lancer les grandes opérations.

En attendant la nomination du prochain coach à l’OM, plusieurs dossiers mercato sont actuellement en stand-by. Selon l’Equipe, « les besoins identifiés sont assez nombreux : un latéral gauche est attendu, un défenseur central aussi, et un gardien qui apporte un peu de concurrence à Pau Lopez. » Le quotidien sportif précise que l’avenir d’Alexis Sanchez aura un impact sur le mercato offensif du club. « Les dirigeants veulent aussi au moins un milieu offensif et, en attaque, beaucoup dépendra de la décision d’Alexis Sanchez, dont le clan discute d’une prolongation, mais qui a des offres d’ailleurs et qui est attaché à la C1. »

Un latéral gauche, un central, un gardien, un milieu offensif et un attaquant selon Sanchez !

Pablo Longoria avait fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Pas sûr que l’OM ait envie de dépenser autant d’argent sur un gardien

Concernant le gardien, l’ancien portier phocéen, Stéphane Porato (1998-2000), estime que ce serait une erreur de tenter de recruter un numéro un. Ce dernier l’avait confié dans une interview accordée à La Provence : « Pourquoi aller voir ailleurs ? Il y a un bon gardien, qui a fait une bonne saison, qui est habile de ses pieds et de ses mains, qui sent bien le jeu… Pourquoi chercher un autre gardien ? » Il précise même : « Pour trouver meilleur que Pau Lopez, ça va coûter très cher. Je ne suis pas sûr que l’OM ait envie de dépenser autant d’argent sur un gardien alors qu’il en a un très bon dans l’effectif. Au vu de la saison, il y a d’autres postes à pourvoir que celui-là. Maintenant, si l’OM a 200M€ à dépenser et qu’il trouve un très grand gardien, pourquoi pas… »