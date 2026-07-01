Mercato OM : les 55 M€ réclamés pour Greenwood font débat en Italie !

Les exigences financières de l’Olympique de Marseille dans le dossier Mason Greenwood alimentent les discussions de l’autre côté des Alpes. Alors que l’AS Roma étudie le dossier, plusieurs observateurs italiens estiment que le montant demandé par le club marseillais représente un risque important.

Les 55 M€ demandés par l’OM divisent en Italie

Le dossier Mason Greenwood continue d’animer le mercato de l’OM. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’attaquant anglais figure parmi les joueurs susceptibles d’être transférés cet été. Toutefois, les dirigeants marseillais n’entendent pas brader leur meilleur buteur et maintiennent leurs exigences autour de 55 millions d’euros.

Cette position complique les discussions avec l’AS Roma, régulièrement présentée parmi les clubs intéressés par l’ancien joueur de Manchester United. En Italie, ce tarif fait désormais débat, certains observateurs estimant qu’un tel investissement comporte une part de risque importante.

Sur Radio Radio Mattino, le consultant italien Roberto Pruzzo a exprimé ses réserves sur le dossier. « 55 millions pour Greenwood ? C’est trop risqué de dépenser tout cet argent. L’important, c’est de ne pas se lancer dans des enchères. Il n’y a pas que Greenwood sur le marché mondial. Il faut avoir un plan B, C et D prêts », a-t-il déclaré, appelant la Roma à ne pas concentrer tous ses efforts sur cette seule piste.

Pourquoi l’OM refuse de revoir son prix à la baisse

Le club marseillais devra reverser 40 % de la plus-value ou de l’indemnité de transfert (selon les clauses de l’accord conclu avec Manchester United) au club anglais, ce qui réduit mécaniquement le bénéfice réalisé lors d’une éventuelle vente.

Dans ce contexte, les dirigeants olympiens cherchent à maximiser le montant du transfert afin de préserver leurs intérêts financiers. Une vente à un prix inférieur diminuerait fortement les recettes réellement encaissées par l’Olympique de Marseille, malgré la valeur sportive du joueur. D’ailleurs la presse italienne évoquait une clause à 60M€ depuis ce 1er juillet !

Le dossier reste donc dans l’impasse à ce stade. D’un côté, l’OM campe sur sa valorisation de son meilleur buteur. De l’autre, les interrogations se multiplient en Italie sur l’opportunité pour l’AS Roma de consentir un tel investissement, alors que le marché des transferts offre d’autres alternatives offensives. Aucune évolution officielle n’a, pour l’heure, été annoncée concernant les négociations entre les deux clubs.