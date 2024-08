Mercato OM : les 5eme et 6eme recrue olympiennes pour ce weekend ?

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir son mercato passer une nouvelle vitesse dès ce weekend du 3 août…

En effet, L’Équipe annonce dans son édition du jour que le club marseillais pourrait bien enregistrer deux nouvelles recrues en cette fin de semaine. En plus de Derek Cornelius arrivait à Marseille hier, Valentin Carboni est attendu dans les jours qui viennent. Le très jeune (19 ans) international argentin est attendu très rapidement alors qu’un accord avec l’Inter Milan serait déjà trouvé pour un prêt avec option d’achat. Il s’agirait là des cinquième et sixième recrue après les renforts confirmés de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojberg.

