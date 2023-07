Mercato OM : Les cibles de Longoria cartonnent en amical !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Iliman Ndiaye et Joakim Maehle font partie des joueurs suivis par la direction de l’Olympique de Marseille pour se renforcer cet été. Ils ne sont pas encore partis de leurs clubs respectifs et continuent même de performer avec…

Iliman Ndiaye était ainsi titulaire avec Sheffield United hier après-midi en amical contre Derby County.

Here’s how we line up at Pride Park! 💪 Purchase a match pass to watch this afternoon’s friendly at https://t.co/r0OViIN1kS. 🖥️ pic.twitter.com/wq5Xl82kFa — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 29, 2023

Son équipe l’a emporté trois buts à un et Ndiaye a été ultra décisif dans cette victoire. Tout d’abord en étant à l’origine des premier et deuxième but des Blades puis en marquant lui-même le troisième d’une superbe frappe sous la barre !

Intercepted by Bash, hammered in off the crossbar by Iliman Ndiaye. 🫡 Our 3rd goal of the afternoon. 🇸🇳 pic.twitter.com/gIIuazDn2j — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 29, 2023

A goal and heavily involved in our other two, a good days work for Iliman! 🫡🇸🇳 pic.twitter.com/CTpoFezWNS — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 29, 2023

Thumped home by George Baldock! 🔥 The Greek international nets his first goal of pre-season. 🙌🇬🇷 pic.twitter.com/EXQV2yVMk0 — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 29, 2023

Une performance qui ne va pas faire baisser sa valeur…

Maehle aussi titulaire… aussi buteur !

Joakim Maehle, (à nouveau) pisté par l’OM pour doubler ses postes de latéraux était lui aussi titulaire. Avec l’Atalanta Bergame contre Bournemouth.

Il a lui aussi trouvé le chemin des filets dès la septième minute et a ouvert la voie au succès des siens. Trois buts à un, comme Ndiaye avec Sheffield. Décidément.

À noter l’entrée en jeu en seconde période de Sead Kolasinac pour l’Atalanta.