Mercato OM : les confidences de Genesio, il ne savait pas que la situation était aussi difficile !

Bruno Genesio a profité de son passage au micro de Ligue 1+ avant OM – Paris FC pour revenir sur un été particulièrement éprouvant. Le coach marseillais a reconnu avoir sous-estimé l’ampleur des contraintes financières, tout en évoquant les dossiers Igor Paixao et Pierre-Emile Højbjerg.

« Je ne savais pas qu’on n’allait pas recruter »

Genesio ne cache pas sa surprise face à la violence du mercato olympien.

« Je savais que la situation était compliquée mais je ne savais pas qu’elle allait être aussi difficile. Je ne savais pas qu’on allait pas recruter. C’est la première fois que je le vis. Aucun club français l’a vécu depuis 20 ans. »

L’entraîneur rappelle également les nombreuses pertes subies par son effectif :

« On a perdu nos deux meilleurs buteurs, on a perdu notre gardien, on a perdu Medina. Des joueurs d’expérience. Mon rôle était d’alerter. Je ne suis pas venu pour jouer le milieu de tableau. »

Il affirme toutefois avoir été entendu par Frank McCourt :

« La chance que j’ai eu est que j’ai été entendu ici. Le propriétaire m’a entendu, c’est lui qui arbitre. »

Højbjerg reste un leader malgré le brassard

Genesio est aussi revenu sur le cas Pierre-Emile Højbjerg, privé du brassard de capitaine au profit de Timothy Weah.

« Je ne sais pas s’il peut redevenir capitaine. Je n’ai pas la réponse. J’en ai pas reparlé depuis. Ce n’est pas le plus important. »

Pour autant, le Danois reste central dans la vie du groupe :

« Pierre a encore pris la parole ce matin. Il reste important. Il reste un capitaine de l’équipe. »

Le coach a enfin glissé un message assez clair sur son fonctionnement :

« Je suis calme et serein. J’ai du sang froid pour ce club. Mais il y a des limites si on franchit des limites. Si la confiance est respectée, ça se passe bien. »

Une déclaration qui confirme que Genesio a accepté les contraintes du projet marseillais, mais entend aussi préserver son autorité sportive et l’équilibre de son vestiaire.