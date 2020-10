Mercato OM : Les confidences de Longoria sur les « gros transferts » et la prolongation de Thauvin

Présent lors d’une émission spécial sur RMC, le directeur sportif Pablo s’est confié sur le mercato et la prolongation de Florian Thauvin.

Les gros transferts ne sont pas terminés à Marseille — Longoria

« Les gros transferts ne sont pas terminés à Marseille. Je remercie Maehle pour son interview, il a parlé avec clarté. Je respecte mais je suis un peu déçu par la situation. On a parlé avec Thauvin et c’est normal. Dans les prochains jours on va voir si on peut trouver un accord pour continuer notre relation avec le club et ce joueur important. »

Pablo Longoria – source : RMC (15/10/2020)