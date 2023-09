Mercato OM : Les contrats de l’effectif marseillais (avec les 9 recrues) !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Après une élimination en tour préliminaire de Ligue des Champions et 4 matches de Ligue 1, l’OM va enchainer avec un gros calendrier après la trêve internationale. FCMarseille vous propose de faire un point sur les contrats pros de l’effectif marseillais suite à un mercato actif !

Simon, Gueye et Nadir libres en juin 2024

Correa et Meité en prêt avec OA

Sarr, Lodi et Ndiaye en contrat long

Mbemba, Gigot, Veretout et Clauss libres en 2025

Exit les Payet, Guendouzi, Sanchez, Kolasinac ou encore Under ! L’OM a grandement renouvelé son effectif. Si Correa et Meité sont prêté avec une OA, Kondogbia, Aubameyang, Murillo et Blanco ont signé un contrat de 3 ans, Sarr, Ndiaye et Lodi eux sont lié avec l’OM jusqu’en 2028.

L’effectif de l’OM et les contrats au 07 septembre 2022

En gras les recrues été 2023

2024 Simon, Gueye, Correa (prêt avec OA), Nadir, Meité (prêt avec OA)

2025 Mbemba, Gigot, Veretout, Clauss

2026 Balerdi, Lopez, Rongier, Kondogbia, Aubameyang, Murillo, Blanco

2027 Harit, Ounahi, Vitinha, Soglo, Mughe

2028 Sarr, Ndiaye, Lodi

Pablo Longoria a fait le point sur son mercato estival 2023 lors de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité : « On a augmenté les recettes du club grâce à tous nos spectateurs qui viennent au stade. Maintenant, c’est vrai que l’on n’a pas encore de grosse vente mais cela fait partie d’une évolution qui va arriver. L’arrivée de Meïté, par exemple, permet de densifier le niveau de l’effectif, de créer de la valeur. Maintenant c’est aussi compliqué de jouer pour l’OM quand on est jeune, qu’on a une grosse valeur marchande.(…) Il y a beaucoup de changements. Il faut avoir du temps pour faire un marquage individuel comme c’était le cas sous Tudor. Je crois que l’effectif maintenant est en phase de transformation. Marcelino a donné beaucoup d’ordre à ses équipes par le passé. Cela prend plus de temps parfois. L’élimination en Ligue des champions, c’est un coup dur, mais on a d’autres échéances désormais. Le dernier match, on a fait 12 premières minutes de bon niveau, c’est ça l’OM que l’on veut voir. Il faut s’appuyer là-dessus, on va s’appuyer sur le collectif pour rebondir. »