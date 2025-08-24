Mercato OM : Les dernières infos dans le dossier Rabiot !

L’avenir d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille pourrait prendre un nouveau tournant. Mis à l’écart ces derniers jours, le milieu de terrain international français voit son cas rouvert après les déclarations de Roberto De Zerbi en conférence de presse samedi.

Interrogé sur la situation du joueur, l’entraîneur de l’OM a clairement laissé une porte entrouverte : « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, ce n’est pas seulement lié à la valeur du joueur mais aussi à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer les choses, que ça se remette. »

De Zerbi ouvre la porte, le groupe aussi ?

Cette prise de position a surpris en interne. Ce dimanche matin, dans Téléfoot, le journaliste Saber Desfarges a confirmé l’impact de ces propos sur la direction marseillaise : « La direction de l’OM ne s’attendait pas à la prise de parole de Roberto De Zerbi. La réalité c’est qu’Adrien Rabiot est très apprécié au club et par le vestiaire qui souhaite sa réintégration. Paradoxalement, il est aussi apprécié des dirigeants et de l’entraîneur. De Zerbi a parlé de situation pesante cette semaine. L’international français s’est excusé vendredi matin, Adrien Rabiot n’a pas tourné la page de l’OM, il reste 8 jours avant la fin du mercato et une décision doit être prise très rapidement ! »

En clair, la réintégration de Rabiot dépend désormais d’un choix institutionnel qui devra intervenir rapidement. Apprécié dans le vestiaire, respecté par les dirigeants et soutenu par son entraîneur, le joueur de 29 ans a présenté ses excuses et affiche une volonté de rebondir.

Rabiot veut rester à l’OM ?

Selon FootMercato et RMC, “Adrien Rabiot veut absolument rester à l’Olympique de Marseille. Il ne pensait pas forcément que l’affaire allait s’envenimer de la sorte, et souhaite continuer de porter la tunique phocéenne cette saison.” À huit jours de la fin du mercato, l’OM se retrouve face à une décision déterminante : acter définitivement la mise à l’écart d’Adrien Rabiot ou rouvrir la porte à un retour dans le groupe. Dans un contexte où la saison s’annonce longue et exigeante, la gestion de ce dossier sera scrutée de près par les supporters et observateurs du club phocéen.