Mercato OM : les dernières infos de Fabrizio Romano pour Bennacer !

Ismaël Bennacer a donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille, et l’international algérien est particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen. Selon Fabrizio Romano, les discussions avancent bien, avec une offre déjà soumise par l’OM à l’AC Milan. L’OM a proposé un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros pour le milieu de terrain, une offre qui semble séduire le joueur. Cependant, la décision finale appartient encore au club milanais, et l’officialisation de ce transfert n’est pas encore garantie !

⚪️🔵 Ismael Bennacer already said yes to Olympique Marseille and he’s keen on the move.

Decision up to AC Milan with 10 hours to go, not easy but OM already submitted loan with buy option bid (€10m). pic.twitter.com/oYi5KEzkxw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025