Mercato OM : les dernières infos sur le dossier Carboni !

L’OM continue son mercato et cherche désormais à finaliser ses recrues offensives. Très plébiscité par De Zerbi, Valentin Carboni, le jeune milieu offensif de l’Inter Milan, figure tout en haut de la liste des recrues potentiels. Le jeune argentin serait très emballé par le projet olympien alors qu’il ne reste plus qu’à trouver un accord avec le club italien.

Marseille n’a pas abandonné la piste menant à Valentin Carboni. Souhaité par De Zerbi qui en aurait fait une de ses priorités pour son attaque, le jeune argentin de 19 ans victorieux de la Copa America, pourrait faire l’objet d’une offre de transfert de la part des dirigeants de l’OM. Observé depuis plusieurs semaines par les olympiens, il pourrait devenir une des pièces maîtresses de l’attaque au côté de Greenwood.

Carboni emballé par le projet de l’OM !

Déjà approché par le club de la cité phocéenne, Valentin Carboni serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM. D’après l’Équipe, le joueur serait séduit et aimerait continuer sa carrière du côté de l’OM, après son prêt réussi à Monza la saison dernière. Une opportunité que les olympiens ne souhaitent pas laisser passer, même si un accord est encore loin d’être trouvé entre les deux clubs.

Un prix trop élevé ?

En effet, d’après le journal sportif, la somme demandée par l’Inter serait jugée beaucoup trop haute par les dirigeants de l’OM. Le club italien réclamerait plus de 30 millions d’euros pour son joueur. D’autres options telles qu’un prêt avec conditions un peu plus souple et plusieurs clauses pourraient alors être une solution envisagée par Longoria pour débloquer ce transfert.