Mercato OM : Les détails du contrat de Payet au Brésil !

Tout semble indiquer que Dimitri Payet va continuer sa carrière au Brésil ! Voici les dernières informations sur le départ vers l’Amérique du Sud de l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille…

Il y a d’abord eu le fameux « Here we go » de Fabrizio Romano hier en fin d’après-midi pour indiquer que le transfert était finalisé (même si pas encore officialisé).

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 🚨⚪️⚫️💢

Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.

He’s ready for new chapter in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023