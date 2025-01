Mercato OM : Les détails financiers des transferts Gouiri / Brassier !

L’OM a conclu l’arrivée de Amine Gouiri, tandis que Lilian Brassier rejoint Rennes via un prêt avec obligation d’achat. Voici les détails financiers donnés par Fabrice Hawkins journaliste pour RMC.

L’OM a finalisé l’arrivée de l’attaquant Amine Gouiri et le départ de Lilian Brassier vers Rennes. Selon les informations du journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, ces deux transferts ont été structurés de manière spécifique pour répondre aux besoins des clubs. « Pour Gouiri, l’OM a conclu un transfert estimé à 19 millions d’euros, avec en plus 3 millions d’euros de bonus. »

19 + 3M€ pour Gouiri ! Nouveau prêt de Brassier à Rennes !

🚨Amine Gouiri arrive à l’OM / Lilian Brassier à Rennes ✅ ➡️ Le montage des deux opérations 🔹Pour Gouiri : transfert de 19M€ + 3M de bonus 🔹Pour Brassier : Rennes le récupère aux mêmes conditions que ce qui avait été négocié entre l’OM et Brest à savoir un prêt avec une… pic.twitter.com/dcOQ8tPG5J — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2025

Concernant Lilian Brassier, Rennes récupère le défenseur sur les mêmes conditions que celles négociées entre l’OM et Brest, c’est-à-dire un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 12 millions d’euros. « Cela implique que l’OM et Brest ont dû annuler le prêt initial pour que cette opération puisse aboutir. » Cette manœuvre permet à Rennes de sécuriser la signature du joueur tout en respectant les accords financiers préétablis avec l’OM. Ces mouvements permettent aux deux clubs de renforcer leurs effectifs, avec un Gouiri qui viendra apporter sa jeunesse et son talent à l’attaque de l’OM, tandis que Rennes ajoute un élément défensif solide en la personne de Brassier.