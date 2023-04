Mercato OM : Les deux annonces de Daniel Riolo !

Sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le mercato de l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste, la baisse de régime de certains joueurs peut être en relation au recrutement.

L’Olympique de Marseille ne joue plus au même niveau qu’il y a quelques semaines… Mais qu’est-ce qui a changé? Daniel Riolo a évoqué ce sujet au micro de RMC avant d’en venir au mercato qui arrive cet été. D’après le journaliste, certains joueurs auraient déjà la tête ailleurs, à l’image de Guendouzi et Clauss qui se posent des questions sur leur avenir et leur future destination !

« Le mercato de l’OM ? Un mec comme Guendouzi ça fait quelques semaines qui se demande ce qu’il doit faire, il doit se poser des questions (..) Clauss la même, il reste il ne reste pas, il ne sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. » Daniel Riolo – Source : RMC (09/04/23)

⚪🔵 @DanielRiolo : « La mécanique de l’OM s’est cassée après la victoire contre le PSG. Derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu’il n’y avait plus la magie dans leur jeu. Il ne se passe plus grand-chose dans leur jeu. » #rmclive pic.twitter.com/pLxxnfNO26 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 9, 2023

« L’OM j’en parle tout de suite. L’équipe s’est cassée après la victoire du PSG… Ce soir-là, ils ont atteint une sorte de niveau d’excellence et derrière, même quand ils gagnaient, je trouve qu’il n’y avait plus de magie dans leur jeu… La percussion, cette générosité que l’on voyait et que l’on a mis sans arrêt en avant. Il ne se passe plus grand chose dans le jeu. Tu ne fais que de voir les individualités qui, à l’image de Nuno Tavares, s’emmêle les pieds. Guendouzi qui a beaucoup baissé de niveau. Veretout, Rongier, ça ne ramasse plus grand chose. Même Tudor semble avoir perdu la clé du jeu de l’OM. Mbemba pas titulaire. La semaine dernière, on nous a dit qu’il revenait de sélection. Là, il est en pleine forme, pourquoi il ne joue pas? Je ne sais pas ! Clauss n’est plus là. Tout ne semble pouvoir venir que d’un éclair de Sanchez qui va sortir une passe. Le joueur qui fait la différence, c’est lui. Moi je maintiens ce que j’ai dit de l’OM. Entre septembre et février, tout ce qu’ils font, même quand ils ne gagnent pas, même en Ligue des Champions… Je trouve que c’est cohérent. On voyait les limites, d’accord… Mais ils sont au max. Ils jouent bien, ça joue. Mais là maintenant, ce n’est plus cohérent. Ils ne donnent plus rien. Je me dis qu’il y a un soucis, tout le monde baisse en France et ils affichent un mauvais niveau. » Daniel Riolo – Source : RMC (09/04/23)