Mercato OM : Les explications de Mohamed Bouhafsi concernant Gallardo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’ancien journaliste d’RMC, Mohamed Bouhafsi a expliqué via son compte Twitter les détails de l’échec de la piste Marcelo Gallardo.

Après plusieurs semaines de négociations, la piste Marcelo Gallardo vient de tomber à l’eau. Alors qu’il était le grand favori, l’Argentin a préféré ne pas venir sur les bords de la Méditerranée, un coup dur pour Pablo Longoria. L’OM ne se laisse cependant pas abattre et aurait déjà commencer à se tourner vers d’autres pistes.

Les raisons de la non-venue de Gallardo à Marseille sont un peu floues. Certains médias parlent d’une envie de rester en Amérique du Sud ou encore du fait qu’El Muneco n’était pas à 100 % emballé par le projet phocéen…

L’OM avait compris depuis mercredi que c’était fini

Mohamed Bouhafsi, connu pour sa fiabilité en période de mercato, a délivré quelques premiers élément de réponses sur son compte Twitter : « Gallardo avait une offre orale ( même pas écrite) depuis lundi dernier. Après avoir fait plusieurs pas vers lui, il n’a plus répondu. L’OM lui a demandé de répondre, il n’a plus réagi. L’OM n’a pas voulu forcer. Il faut être humble, comprendre que y a rien de plus dur que le mercato. Tout le monde peut se tromper c’est la vie. Le plus dur c’est de faire croire des choses aux gens pendant plus années par exemple. Mais l’OM avait compris depuis mercredi que c’était fini. L’OM avance ailleurs. »

Hello Najet, comme je l’ai expliqué précédemment sur Twitter. Gallardo avait une offre orale ( même pas écrite) depuis lundi dernier. Après avoir fait plusieurs pas vers lui, il n’a plus répondu. L’OM lui a demandé de répondre, il n’a plus réagi. L’OM n’a pas voulu forcer. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 18, 2023

Longoria au courant depuis plusieurs jours ?

Toujours selon Mohamed Bouhafsi, si « l’officialisation » du refus s’est faite ce samedi soir, les dirigeants olympiens étaient apparemment au courant depuis quelques jours :

Il faut être humble, comprendre que y a rien de + dur que le mercato. Tout le monde peut se tromper c’est la vie. Le plus dur c’est de faire croire des choses aux gens pendant plus années par exemple. Mais l’OM avait compris depuis mercredi que c’était fini. L’OM avance ailleurs. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 18, 2023

Pablo Longoria va devoir réaliser un nouveau tour de magie pour retomber sur ses pattes, malgré l’immense déception des supporters de l’OM.