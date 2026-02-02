Mercato OM : Les images des recrues 3 et 4 arrivées à Marseille !

Le mercato hivernal s’emballe à l’Olympique de Marseille. En ce dernier jour de la fenêtre des transferts, le club phocéen a vu débarquer ce lundi matin deux nouvelles recrues à l’aéroport de Marignane : Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli, attendus pour passer leur visite médicale avant de s’engager officiellement avec l’OM.

Deux renforts arrivés ce lundi à Marseille

Comme prévu par la direction sportive, l’OM a accéléré ses dossiers prioritaires dans les dernières heures du mercato hivernal. Le milieu nigérian Tochukwu Nnadi est arrivé en provenance de Zulte Waregem. Le transfert est estimé à environ 6 millions d’euros, un investissement conséquent pour un joueur identifié comme un renfort immédiat dans l’entrejeu marseillais.

Et l’arrivée de Tochukwu Nnadi dans la foulée. “J’arrive pour remettre l’OM là où le club doit être. J’ai discuté du club avec Marley Aké avant de venir. J’ai hâte de jouer pour les supporters.” #teamOM #OlympiqueDeMarseille #infoOM pic.twitter.com/lfH9BjZFRI — Adrien Pittore (@adrien_pittore) February 2, 2026



Dans le même temps, Himad Abdelli a également posé le pied à Marseille ce lundi matin. Le milieu offensif d’Angers SCO doit s’engager pour un montant supérieur à 2,5 millions d’euros, hors bonus. Le joueur de 25 ans est attendu pour signer un contrat de cinq saisons avec l’Olympique de Marseille, confirmant la volonté du club de s’inscrire dans la durée sur ce dossier.

Ces arrivées constituent les recrues numéro trois et quatre de l’OM sur ce marché d’hiver, dans un contexte de reconstruction sportive assumée.

Les recrues 3 et 4 du mercato hivernal de l’OM sont arrivées ce matin !#Nnadi #Abdelli #OM #mercatOM pic.twitter.com/jC3A0q0aXI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2026

Plusieurs départs en parallèle dans l’effectif marseillais

En parallèle de ces renforts, plusieurs mouvements sortants sont également programmés en ce dernier jour du mercato. Angel Gomes doit rejoindre Wolverhampton sous la forme d’un prêt, tandis que Darryl Bakola est attendu du côté de Sassuolo. De son côté, Matt O’Riley devrait voir son prêt en provenance de Brighton être rompu de manière anticipée.

Ces ajustements confirment le profond remaniement du milieu de terrain marseillais, déjà entamé lors du dernier mercato estival. Pour rappel, l’OM avait alors dû composer avec le départ très commenté d’Adrien Rabiot, laissant un vide que la direction tente désormais de combler.

Avec ces nouvelles arrivées, Roberto De Zerbi dispose de nouvelles options à quelques heures de la clôture du mercato hivernal, alors que l’Olympique de Marseille cherche à stabiliser son effectif pour la seconde partie de saison en Ligue 1.