Mercato OM : Les intentions de cette recrue XXL sont claires !

Arrivé lors de ce mercato d’été à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a des intentions claires d’après son ancien coéquipier Florent Balmont.

La Provence a fait un focus sur Pierre-Emerick Aubameyang dans son édition du jour. Le quotidien local a notamment questionné Florent Balmont son ancien coéquipier au LOSC qui affirme que l’attaquant gabonais n’est pas là pour s’amuser. Il aurait une vraie volonté de bien terminer sa carrière !

« Il s’est beaucoup aguerri au fil des années, explique l’ancien milieu de terrain français à La Provence. Il a envie de bien finir dans un gros club comme l’OM, de montrer ses qualités dans le championnat de France »

#Longoria : « On a analysé l’équipe avec les besoins offensifs. Le football est un sport collectif, on doit prendre tous les paramètres. On a voulu faire notre projet offensif avec Aubameyang, Vitinha, Ndiaye, qui ont des caractéristiques compatibles et avec Correa qui est… pic.twitter.com/DB7FDzvg60

