Mercato OM : Les plans A et B envolés… le plan C aussi ?

L’entraineur espagnol Marcelino serait en tête de liste pour s’installer sur la banc de l’OM après l’échec Gallardo et l’impossibilité de faire venir Paulo Fonseca, mais des doutes subsisteraient en interne selon l’Equipe.

On pensait le dossier de l’entraineur de l’OM presque bouclé il y a encore quelques jours mais les négociations avec Marcelo Gallardo n’ont finalement pas abouti. Le président olympien Pablo Longoria s’est donc rabattu sur ses deux autres pistes, Paulo Fonseca du LOSC et Marcelino, ancien coach du FC Séville, Villareal et Bilbao notamment. La première de ces deux pistes est aujourd’hui à priori abandonnée puisque le club nordiste ne veut pas lâcher son technicien arrivé il y a à peine un an.

🔹Pablo Longoria apprécie la personnalité et la philosophie de jeu de Marcelino 🇪🇸. Le technicien espagnol n’aurait pas que des partisans en interne, ce qui jette « un voile pessimiste » sur la possibilité qu’il soit nommé entraîneur de l’OM. (@lequipe) #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/BEe5Fv9bQ2 — MercatOM (@Mercat_OM) June 18, 2023

Marcelino, pessimisme aussi ?

La dernière cible serait donc maintenant Marcelino, coach expérimenté en Espagne, comme nous le relayions hier suite à l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo. Selon l’Equipe pourtant, Marcelino « n’aurait pas que des partisans en interne, ce qui jette un voile pessimiste sur la possibilité de le voir débarquer à Marseille ». Pas très rassurant donc pour les supporters marseillais qui attendent avec impatience l’arrivée du nouvel entraineur pour passer un été plus tranquille. Notons toutefois que Pablo Longoria apprécierait le profil de Marcelino, qu’il a connu à Valence et surtout que président peut sortir un autre nom de son chapeau !