Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Les premières images de Nayef Aguerd à Marseille !
OM Actualités

Mercato OM : Les premières images de Nayef Aguerd à Marseille !

Par La Redaction FCM -

Nayef Aguerd a posé le pied à Marignane, accueilli dans une ambiance feutrée loin de l’agitation habituelle. Le défenseur marocain a rejoint Marseille avec discrétion, entouré de quelques proches et membres du club. Sa signature imminente marque une étape importante dans le mercato olympien qui se termine ce soir à 20h !

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823