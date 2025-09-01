Mercato OM : Les premières images de Nayef Aguerd à Marseille !

Nayef Aguerd a posé le pied à Marignane, accueilli dans une ambiance feutrée loin de l’agitation habituelle. Le défenseur marocain a rejoint Marseille avec discrétion, entouré de quelques proches et membres du club. Sa signature imminente marque une étape importante dans le mercato olympien qui se termine ce soir à 20h !
L’arrivée de @AguerdNayef et prends le temps avec les supporters présents pour des photos #nayefaguerd #aguerd #om #teamom pic.twitter.com/txTVDEgqll
Nayef Aguerd 🇲🇦 #MercatOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/1po1iJa8mr
Voilà @AguerdNayef est arrivé à Marignane 💪💙😎#TeamOM pic.twitter.com/ZwvGlslWKd
#Aguerd recrue numéro 10 ! pic.twitter.com/9X8AI9ltet
