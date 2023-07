Mercato OM : Les premières images de Renan Lodi à Marseille !

L’Olympique de Marseille devrait officialiser la signature du latéral gauche brésilien Renan Lodi. Le joueur a débarqué à Marseille ce vendredi après un retard de son vol hier soir !

Le latéral brésilien va signer un contrat de 5 ans avec l’OM, il est bien arrivé à Marseille !

Renan Lodi et l’OM, sauf retournement improbable, c’est fait. RMC vient de confirmer : « le latéral gauche de l’Atlético de Madrid s’est s’engagé avec l’Olympique de Marseille pour une durée de cinq ans moyennant une indemnité de transfert de 13 millions d’euros. Il était d’ailleurs le premier choix du coach espagnol dans une short-list de trois profils que lui avait soumis le club olympien. »

D’après nos informations, le joueur va atterrir ce soir à l’aéroport de Marignane, aux alentours de 23h20. Le Brésilien passera la nuit à Marseille et devrait, comme annoncé par Fabrizio Romano, passer sa visite médicale ce vendredi.



Le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’accord a été trouvé autour de13M€. « Un peu plus sur l’accord avec Renan Lodi. L’Olympique de Marseille devrait payer 13M€ à l’Atlético Madrid qui conservera 20% de clause de vente. Examens médicaux prévus demain, vendredi. Enorme signature pour l’OM car beaucoup de clubs voulaient Lodi. Voilà, c’est confirmé. »

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. 🔵🇧🇷 #OM

Contract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination.

Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023