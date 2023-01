Mercato OM : Les premiers détails financiers du deal Malinoskyi !

L’Olympique de Marseille est tout proche de recruter Ruslan Malinovskyi ! Fabrizio Romano a livré quelques détails sur ce transfert via son compte Twitter.

Ce sera bel et bien un prêt avec option d’achat d’environ 10 millions d’euros pour Ruslan Malinovskyi ! L’international ukrainien devrait débarquer la semaine prochaine et son transfert sera définitif en juin 2023.

« Plus de détails sur Ruslan Malinovskyi. L’Olympique de Marseille paiera environ € 10 millions de frais au total, l’accord se fera en prêt avec clause d’achat obligatoire – il deviendra permanent en juin. Malinovskyi est excité pour un nouveau chapitre alors que des tests médicaux auront lieu dans les prochains jours. » Source : Fabrizio Romano (07/01/23)

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2023