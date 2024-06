Mercato OM : Les premiers mots de De Zerbi !

C’est désormais complètement officiel, Roberto De Zerbi est le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais vient tout juste de l’officialiser via un communiqué. Le coach olympien s’est exprimé pour la première fois sur le média du club olympien.

« Je suis très heureux de m’engager avec l’Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank, Pablo et Medhi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite, » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️ Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien Plus d’infos 👉 https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

