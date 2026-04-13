Mercato OM : Les premiers noms pour succéder à Benatia…

Alors que la fin de cycle se confirme pour Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille, la direction phocéenne s’active en coulisses pour préparer sa succession. Selon les informations révélées par La Provence, confirmées par plusieurs sources concordantes, trois profils ressortent aujourd’hui pour reprendre un poste stratégique dans l’organigramme marseillais.

Un départ acté et une transition structurée

Le départ de Medhi Benatia à l’issue de la saison est désormais intégré en interne. L’ancien défenseur international marocain, en poste depuis 2025, doit quitter ses fonctions dans un contexte de réorganisation globale impulsée par le propriétaire Frank McCourt.

Pour anticiper cette transition, l’OM a mandaté un cabinet spécialisé afin d’identifier le profil idéal et établir une short-list destinée à la nouvelle gouvernance, désormais incarnée par Stéphane Richard.

L’objectif est clair : recruter une “pointure” capable de structurer durablement la politique sportive du club, dans un contexte marqué par des changements profonds en interne.

Des noms ressortent selon La Provence

Toujours selon La Provence, plusieurs profils principaux se dégagent aujourd’hui pour succéder à Benatia.

Parmi les premiers profils étudiés par l’Olympique de Marseille, celui de Florent Ghisolfi semblait réunir de nombreux critères recherchés par la direction. Âgé de 41 ans et originaire d’Aubagne, l’ancien milieu de terrain passé par SC Bastia et le Stade de Reims dispose d’une solide expérience dans les coulisses du football français. Il s’est notamment illustré au RC Lens comme coordinateur sportif entre 2019 et 2022, avant de poursuivre sa progression à l’OGC Nice en tant que directeur sportif jusqu’en 2024. Son parcours l’a ensuite conduit à l’étranger, avec une expérience à l’AS Roma, puis un nouveau défi à Sunderland depuis juillet 2025, club appartenant à Kyril Louis-Dreyfus. Toutefois, malgré l’intérêt concret de l’OM, Florent Ghisolfi a décliné l’approche marseillaise. Selon plusieurs sources, il privilégie la stabilité de son projet actuel en Angleterre, où ses débuts sont jugés très positifs, illustrés récemment par une victoire notable face au Tottenham de Roberto De Zerbi. Un refus qui contraint donc les dirigeants olympiens à poursuivre leurs recherches pour un poste clé de leur future organisation sportive.



Dans la réflexion menée par l’Olympique de Marseille pour remplacer Medhi Benatia, un premier nom se détache : Julien Fournier. Âgé de 52 ans, il possède un avantage non négligeable, celui de connaître parfaitement le contexte marseillais. Il a en effet occupé le poste de secrétaire général de l’OM entre 2004 et 2009 sous la présidence de Pape Diouf. Par la suite, il a construit une solide réputation à l’OGC Nice, où il a exercé pendant onze ans comme directeur général puis directeur du football. Travailleur discret mais reconnu dans le milieu, Julien Fournier est considéré comme un négociateur redoutable. Sur la Côte d’Azur, il s’est illustré en détectant et valorisant plusieurs talents majeurs comme Jean Michaël Seri, Alassane Pléa, Khéphren Thuram ou encore Jean-Clair Todibo, renforçant ainsi son profil crédible pour un club aux ambitions élevées comme Marseille.

Fournier, Lorenzi, Bodmer…

Autre piste évoquée, celle de Grégory Lorenzi, 42 ans, qui s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus performants avec des moyens limités. Ancien défenseur notamment passé par Arles-Avignon, il a réalisé un travail salué durant près de dix ans au Stade Brestois, contribuant à stabiliser le club en Ligue 1 tout en développant une politique de recrutement cohérente. En fin de cycle en Bretagne, il devrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison. S’il est régulièrement annoncé du côté de l’OGC Nice, son profil plaît également en interne à l’OM, où certains décideurs verraient en lui un dirigeant capable d’optimiser les ressources du club tout en structurant un projet sportif durable. Sa capacité à performer dans un environnement contraint pourrait représenter un atout majeur dans le contexte économique actuel.

Enfin, le nom de Mathieu Bodmer circule également dans les discussions. Actuellement en poste au Havre AC, l’ancien milieu de terrain s’est reconverti avec succès dans les fonctions de direction sportive. Son profil séduit pour sa connaissance fine du football français et sa capacité à travailler sur des projets structurés. Toutefois, plusieurs paramètres pourraient influencer la décision finale des dirigeants marseillais, notamment la position finale de l’équipe dirigée par Habib Beye. Celle-ci déterminera en grande partie les moyens financiers alloués au prochain mercato estival. Dans ce contexte, le choix du futur directeur sportif ne sera pas uniquement une question de profil, mais aussi d’adéquation avec les ambitions et les ressources du club phocéen.