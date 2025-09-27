Mercato OM : Les recrues qui ont tout changer pour De Zerbi !

LIGUE 1 – De Zerbi après Strasbourg – OM : « Je ne veux pas que l’on soit bon uniquement au Vélodrome »

Après la victoire arrachée à Strasbourg (1-2) ce vendredi soir, Roberto De Zerbi a livré son analyse en conférence de presse. L’entraîneur marseillais se dit satisfait de la prestation de son équipe, même si tout n’a pas été parfait.

L’OM a enchaîné un deuxième succès de prestige, quelques jours seulement après avoir battu le PSG. Si ses joueurs ont parfois souffert à la Meinau, De Zerbi retient surtout la force collective qui s’est dégagée :

« C’est un match globalement bon. On n’a pas été forcément brillant ce soir mais cela reste très positif. »

La fin d’un agacement à l’extérieur

L’Italien a aussi insisté sur un point qui commençait à le frustrer : la difficulté de ses hommes loin du Vélodrome. Pour lui, cette victoire confirme un changement de mentalité.

« Les difficultés à l’extérieur ? Ça commençait à m’agacer. Je ne veux pas que l’on soit bon uniquement au Vélodrome. Je veux qu’on soit bon à Lyon, au Parc ou à Strasbourg. »

L’effet mercato et les recrues

Depuis la clôture du marché des transferts, l’OM a enchaîné trois victoires avec seulement un but encaissé. Pour De Zerbi, l’arrivée de nouvelles recrues joue un rôle important dans ce regain de solidité et d’ambition.

« Depuis la fin du mercato, il y a eu un engouement avec les dernières recrues : Aguerd, Pavard et O’Riley. Depuis, ce sont trois victoires avec un seul but encaissé. »

Grâce à ce succès à Strasbourg, Marseille grimpe provisoirement à la première place du classement. Pour De Zerbi, le plus dur commence : maintenir cette régularité en Ligue 1, que ce soit à domicile ou à l’extérieur.