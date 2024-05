Mercato OM: les révélations sur le dossier Beye !

À la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a entamé les discussions avec des techniciens européens. L’Équipe révélait qu’Habib Beye, qui a démissionné de son poste du Red Star, figurait dans la short-list des dirigeants olympiens. Mais, d’après les informations de La Provence, le technicien franco-sénégalais n’a pas été contacté par Pablo Longoria.

« Impossible de dire non à un club comme l’OM »

🗣️💬 @BeyeHabib : « Il est impossible de refuser l’OM ». pic.twitter.com/1w6TDugEmy — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2024

Invité la semaine dernière sur RMC Sport, Habib Beye a évoqué son avenir et a clairement ouvert la porte à l’OM: « On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »

