Mercato OM : “Les transferts à 10-15 millions, c’est fini”

Sur l’After Foot, Walid Acherchour a dressé un état des lieux sans concession du mercato marseillais. Entre budget contraint et stratégie de vente forcée, le consultant décrit un club qui doit composer avec des moyens très limités pour reconstruire son effectif.

Un mercato sous contrainte budgétaire

Le ton est donné d’entrée par Walid Acherchour, qui ne mâche pas ses mots pour décrire la situation financière du club phocéen : “C’est très chaud à l’OM. Il n’y a pas d’argent.” Une déclaration qui tranche avec les standards auxquels le club avait habitué ses supporters ces dernières années, marquées par des investissements conséquents sur le marché des transferts.

🗣💬@walidacherchour : “C’est très chaud à l’OM. Il n’y a pas d’argent. Ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Les transferts à 10-15 millions, c’est fini. La cellule recrutement va devoir être très bonne. Tout le monde est à vendre.” pic.twitter.com/90BYoLnH5U — After Foot RMC (@AfterRMC) July 22, 2026

Le consultant précise même l’ordre de grandeur dans lequel l’OM devra désormais évoluer : “Ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Les transferts à 10-15 millions, c’est fini.” Un changement d’échelle radical qui oblige le club à revoir entièrement sa méthode de recrutement, loin des opérations à plusieurs dizaines de millions d’euros qui ont pu marquer les précédents mercatos estivaux.

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La cellule recrutement en première ligne, tout l’effectif sur le marché

Face à cette contrainte budgétaire, Acherchour place une responsabilité particulière sur les épaules du service recrutement marseillais : “La cellule recrutement va devoir être très bonne.” Un constat qui sous-entend que la marge d’erreur sera quasiment nulle pour l’OM, chaque coup à 2 ou 5 millions d’euros devant impérativement porter ses fruits, faute de pouvoir se permettre des paris coûteux.

Autre élément marquant de son intervention : l’idée que l’effectif actuel pourrait être largement dégraissé pour financer ces mouvements. “Tout le monde est à vendre“, assure le consultant, laissant entendre qu’aucun joueur, même parmi les cadres, ne serait à l’abri d’un départ si une offre jugée satisfaisante venait à se présenter. Une logique de vente qui pourrait s’avérer nécessaire pour équilibrer les comptes et dégager les liquidités indispensables à la construction du prochain effectif.

Reste à savoir si cette stratégie de petits coups et de ventes multiples permettra à l’OM de conserver un niveau de compétitivité suffisant pour ses ambitions sportives. Entre la nécessité de dégraisser un effectif jugé pléthorique et l’obligation de dénicher des pépites à moindre coût, la cellule recrutement marseillaise aborde un mercato particulièrement périlleux. Reste enfin à voir quels noms, parmi les cadres actuels, feront finalement les frais de cette nouvelle doctrine budgétaire.

Paul Laffisse