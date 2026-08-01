Mercato OM : Les trois gros salaires que Marseille veut absolument faire partir

L’Olympique de Marseille cherche toujours à réduire sa masse salariale avant d’accélérer son recrutement. Selon L’Équipe, les départs de Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit seraient particulièrement souhaités par la direction olympienne.

Højbjerg, Kondogbia et Harit poussés vers la sortie ?

Le chantier du dégraissage reste prioritaire à l’OM. D’après les informations de L’Équipe, le club marseillais souhaiterait notamment se séparer de Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit au cours de ce mercato estival.

Ces trois joueurs représentent une part importante de la masse salariale olympienne. Leurs départs permettraient donc à la direction de libérer une marge financière supplémentaire, dans un contexte où Marseille doit réduire ses dépenses avant d’enregistrer de nouvelles arrivées.

À ce stade, leurs transferts ne sont toutefois pas actés. Le quotidien évoque des départs particulièrement souhaités par l’OM, sans faire état d’un accord avec un autre club pour l’un de ces trois joueurs.

Le dossier Højbjerg sera forcément suivi de près. Le milieu danois reste l’un des cadres les plus expérimentés de l’effectif, mais son salaire en fait également un dossier important dans la stratégie d’économies mise en place par le club.

Quinten Timber regarderait également ailleurs

Le milieu de terrain pourrait connaître d’autres mouvements. Toujours selon L’Équipe, Quinten Timber regarderait désormais vers d’autres possibilités pour la suite de sa carrière.

Le quotidien précise que l’accord conclu au moment de son arrivée prévoirait que le joueur soit financièrement intéressé à son propre transfert. Une disposition qui pourrait faciliter une sortie si une offre satisfaisante était transmise à l’OM.

Marseille doit donc trouver un équilibre entre la nécessité de conserver une équipe compétitive et l’obligation de réduire sa masse salariale. Les situations de Højbjerg, Kondogbia, Harit et Timber devraient ainsi occuper une place importante dans la suite du mercato olympien.