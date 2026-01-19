Mercato OM : L’étonnante anecdote sur Abdelli en une image…

En discussions avancées pour un transfert vers l’Olympique de Marseille, Himad Abdelli a vu une ancienne séquence ressortir ces derniers jours. Des images diffusées par Ligue 1+ montrent le milieu d’Angers portant un maillot de l’OM en tribunes, bien avant l’accélération des négociations entre les deux clubs. Une anecdote révélatrice, alors que le dossier prend de l’épaisseur.

Une séquence révélée par Ligue 1+ qui fait écho à l’actualité

L’information a été dévoilée par L’Équipe et illustrée par une vidéo exhumée par Ligue 1+. Lors de la 3e journée de Ligue 1, à l’occasion d’un match entre Angers et Rennes (1-1), Himad Abdelli n’était pas sur la feuille de match. Blessé, le milieu de terrain du SCO avait assisté à la rencontre depuis les tribunes du stade Raymond-Kopa, en tenue civile.

Quand Himad Abdelli portait un maillot de l’OM dans les tribunes du Stade Raymond-Kopa à Angers ➡️ https://t.co/ywiGDXGEFh pic.twitter.com/LvWxZq3QpY — L’Équipe (@lequipe) January 18, 2026

Les images montrent le joueur ouvrir brièvement son blouson pour laisser apparaître un maillot de l’Olympique de Marseille. Une séquence passée inaperçue à l’époque, mais qui résonne aujourd’hui avec l’actualité du marché des transferts, alors que le joueur est désormais annoncé tout proche du club phocéen.

Un dossier concret entre l’OM et Angers

Samedi, lors de la large victoire marseillaise à Angers (2-5), Himad Abdelli n’était pas convoqué dans le groupe angevin. En parallèle, les discussions se poursuivent entre l’OM et le SCO pour définir les contours d’un transfert du milieu international algérien de 26 ans, sous contrat jusqu’au mois de juin avec le club angevin.

Le joueur était également suivi par d’autres formations de Ligue 1, notamment l’OL, mais sa préférence n’a jamais été un secret. L’entraîneur d’Angers, Alexandre Dujeux, l’a reconnu publiquement, évoquant « le club de ses rêves » pour qualifier l’attachement du joueur à Marseille. Une déclaration factuelle qui éclaire la posture du milieu de terrain dans ce dossier.

Un profil ciblé par la direction marseillaise

Dans le contexte actuel de reconstruction sportive, l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, cherche à renforcer son entrejeu avec des profils capables d’apporter volume de jeu, qualité technique et expérience de la Ligue 1. Himad Abdelli, cadre d’Angers ces dernières saisons, s’inscrit dans cette logique.

L’anecdote du maillot, bien que symbolique, ne constitue évidemment pas un élément contractuel. Elle illustre néanmoins un lien affectif ancien avec l’OM, au moment où les négociations entrent dans une phase décisive. Pour Marseille comme pour Angers, le dossier reste avant tout sportif et financier, dans le strict cadre des discussions entre clubs.