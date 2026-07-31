Mercato OM : Leverkusen proche de signer un latéral gauche (ce n’est pas Medina) !

Alors que le Bayer Leverkusen négocie avec l’OM pour Facundo Medina, le club allemand avancerait simultanément sur le recrutement de Miguel Gutiérrez. L’arrivée éventuelle du latéral espagnol pourrait modifier les besoins du club allemand, mais rien ne permet encore d’affirmer qu’elle mettrait fin au dossier du défenseur argentin.

Miguel Gutiérrez proche de rejoindre Leverkusen

Le Bayer Leverkusen travaille sur plusieurs renforts pour son secteur défensif. D’après une information communiquée par Matteo Moretto, le club allemand est désormais proche d’un accord pour Miguel Gutiérrez.

« Miguel Gutiérrez est proche du Bayer Leverkusen. Négociation en cours entre le club allemand et Naples, comme l’a révélé Bild en avant-première. »

Leverkusen négocierait donc avec Naples pour recruter le latéral espagnol. Cette opération intervient alors que le club de Bundesliga discute également avec l’OM au sujet de Facundo Medina.

Selon les informations précédemment publiées par L’Équipe, Leverkusen a proposé 20 millions d’euros pour l’international argentin. L’Olympique de Marseille souhaiterait porter le montant total de l’opération à 25 millions d’euros, bonus compris.

Miguel Gutiérrez está cerca del Bayer Leverkusen. Negociación en marcha entre el club alemán y el Nápoles, tal y como ha adelantado Bild. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 31, 2026

Les deux dossiers sont-ils directement liés ?

L’arrivée possible de Miguel Gutiérrez peut naturellement interroger sur la poursuite des négociations pour Facundo Medina. Les deux joueurs peuvent occuper le côté gauche d’une défense, même si leurs profils et leurs utilisations ne sont pas nécessairement identiques.

Medina évolue principalement comme défenseur central gauche, mais sa polyvalence lui permet également de dépanner au poste de latéral. Le recrutement de Gutiérrez pourrait donc couvrir une partie des besoins de Leverkusen sur le côté gauche sans forcément remplacer la piste menant au joueur de l’OM dans l’axe.



Les discussions entre Leverkusen et Marseille se poursuivraient et le défenseur argentin souhaiterait rejoindre le club allemand.

Le dossier reste donc ouvert. La finalisation du transfert de Miguel Gutiérrez permettra peut-être de mieux comprendre la stratégie défensive de Leverkusen, mais elle ne suffit pas, en l’état des informations disponibles, à considérer la piste Medina comme refermée.