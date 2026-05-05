Mercato OM : l’Hellas Vérone au bord de la relégation, des affaires à saisir pour l’OM ?

Les chances de voir l’Hellas Vérone en Serie A l’an prochain sont presque inexistantes. Après son nul face à la Juve (1-1), le club italien se donne encore le droit d’espérer, mais la mission semble quasiment impossible. En cas de descente, l’OM pourrait avoir des opportunités à saisir du côté de Vérone. Le club possède plusieurs joueurs intéressants, dont certains ont déjà connu la Ligue 1. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Armel Bella-Kotchap, international allemand

À 24 ans, Armel Bella-Kotchap a vécu une saison compliquée du côté de Vérone. Débarqué de Southampton cet été, l’Allemand n’a été titulaire qu’à 14 reprises cette saison en Serie A, pour 4 entrées en jeu.

Formé au VfL Bochum, ce défenseur central de métier fait partie des joueurs prometteurs de sa génération. Il dispute son premier match professionnel à 17 ans, en deuxième division allemande. Son talent est incontestable, et il a d’ailleurs ensuite signé en Premier League, à Southampton. Durant cette période, il est parvenu à devenir international allemand et a été sélectionné par Hansi Flick pour la Coupe du monde 2022.

Après une expérience mitigée à Southampton et un passage raté au PSV, il a tenté de rebondir à l’Hellas Vérone, mais sort d’une saison compliquée, avec une relégation devenue presque inévitable. Sa valeur marchande est estimée à 7,5 millions d’euros, et son contrat avec Vérone court jusqu’en 2030. Mais sa saison décevante, combinée à une éventuelle relégation, pourrait le pousser vers un départ.

Pour l’OM, qui doit à tout prix renforcer sa défense, il pourrait être intéressant de le relancer : il est encore jeune et possède un talent évident.

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Kieron Bowie, une saison à oublier

À 23 ans, le buteur écossais ne sort clairement pas de la saison de sa vie. Avec 11 titularisations, 3 buts et une passe décisive en Serie A, le bilan reste insuffisant.

Mais l’Écossais a surtout bénéficié de la confiance de son entraîneur en fin de saison et a montré des choses intéressantes dans une équipe condamnée à jouer le maintien. Arrivé cet été en provenance d’Hibernian, où il avait inscrit 15 buts en 52 matchs, il s’agit de sa première expérience dans un club des cinq grands championnats européens.

Avant cela, il s’était révélé à Northampton, en quatrième puis en troisième division anglaise. Puissant, Bowie est également international écossais (2 sélections). Avec une valeur marchande estimée à 6 millions d’euros et un contrat jusqu’en 2030, le joueur pourrait entrer dans la rotation marseillaise, à un poste où la qualité manque cruellement à l’OM.

Ce serait un pari, mais Bowie a déjà prouvé qu’il possède des qualités intéressantes ainsi qu’un potentiel à développer.

Domagoj Bradaric, l’ancien de Lille

À 26 ans, Bradaric sort d’une saison pleine du côté de Vérone, avec 28 matchs disputés en Serie A. Formé à l’Hajduk Split, il est un pur latéral gauche, capable également d’évoluer plus haut sur le terrain.

Autre avantage pour l’OM : il connaît déjà la Ligue 1, étant passé par le LOSC entre 2019 et 2022 (76 apparitions). Après une expérience plutôt réussie à la Salernitana, il avait choisi de quitter le club en 2024, après sa relégation en Serie B, pour rejoindre Vérone.

Avec une valeur marchande estimée à 2,5 millions d’euros et un contrat courant jusqu’en 2028, une éventuelle descente du club italien pourrait faciliter son départ. Il pourrait ainsi représenter une opportunité accessible pour l’OM.

Bradaric possède, en plus de son expérience en Ligue 1, un vécu international avec la Croatie (5 sélections). Il pourrait devenir un élément important de la rotation sur le côté gauche marseillais, un secteur qui manque de profondeur. D’autant plus qu’à 26 ans, sa carrière est encore loin d’être derrière lui.